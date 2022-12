Los mejores trucos virales para el cabello que vimos este 2022 en TikTok Si quieres lograr las ondas playeras perfectas sin necesidad de calor o hacerte una cola que te haga lucir sofisticada ¡mira estos prácticos y divertidos tutoriales! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien es cierto que TikTok es una plataforma adictiva y entretenida, también es una fuente infinita de información útil en cualquier ámbito de la vida de una persona. En este caso, nos vamos a centrar en tomar notas sobre aquellos trucos para el cabello que se hicieron virales este año que ya finaliza porque son súper fáciles de hacer ¡y realmente funcionan! Cómo limpiar tus cepillos y peines Mantener el cuero cabelludo sano es uno de los principios básicos a tomar en cuenta si se quiere prevenir bacterias, caspa, acumulación de grasa y debilidad capilar, es por eso que limpiar apropiadamente las herramientas que usas diariamente es primordial, pero ¿cómo hacerlo? Llena con agua caliente un envase, vierte el champú de tu preferencia, vinagre y bicarbonato de soda. Luego, sumerge los utensilios y déjalos reposar allí por unos 30 minutos. Finalmente, enjuaga con agua fría y espera que se sequen antes de volver a usarlos. @@jessicahaizman Cómo lograr ondas playeras ¡sin calor! Con uno de los anillos de corona que venden la sección de plantas en tiendas por departamentos como Dollar Tree, puedes hacer que tu pelo luzca fabuloso. Solamente tienes que dividir el cabello en pequeñas secciones, le aplicas un poco de agua, lo peinas y comienzas a envolver el cabello en la corona, poco a poco ¡no te olvides de desenredar cada parte! @@jonathankmonroe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una cola elegante Para probar el truco, todo lo que necesitas son dos ligas elásticas para el cabello. Comienza dividiéndolo en dos secciones, asegura primero la parte superior con una de las gomitas y la de abajo la divides en 2 y la llevas encima de la que ya está amarrada. Este último paso hará que tu melena luzca mucho más abundante. @@chrisappletonhair

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mejores trucos virales para el cabello que vimos este 2022 en TikTok

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.