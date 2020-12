Close

Cómo preservar la belleza natural después de los cuarenta Desde su consultorio en Nueva York el doctor Mauro Romita nos revela alternativas y consejos efectivos para mantenernos regias en esta década. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una de las preocupaciones más comunes en la vida de las mujeres es cómo mantener nuestra belleza natural a medida que maduramos a lo largo de la vida. Queremos lucir hermosas de acuerdo a nuestra edad sin recurrir a procedimientos o medidas drásticas que cambien nuestras facciones y, a la larga, alteren nuestra apariencia. Lucir irreconocibles e incluso “deformes” en nuestro frenesí para ralentizar el proceso de envejecimiento es un error que puede evitarse recurriendo al criterio de expertos que nos ayuden a tomar decisiones de belleza inteligentes. Durante los últimos 15 años he sido paciente del doctor Mauro Romita en Nueva York, quien comenzó a tratar mi hiperpigmentación del rostro después del nacimiento de mi hija y me ha enseñado a mantenerla a raya con productos y peelings. Poco a poco me ha presentado alternativas no invasivas para acabar con las manchas, líneas de expresión y otras preocupaciones pues siempre está listo para responder a mis inquietudes de belleza. Image zoom Credit: Cortesia Mauro Romita Su lema para un proceso de envejecimiento hermoso y elegante siempre ha sido: “CONSTANCIA y MODERACIÓN”. “He aprendido que el compromiso de una mujer de cuidarse a sí misma para madurar con gracia debe hacerse a diario y con mucho amor”, explica el doctor. “Pero también puede recurrir a manos certificadas y expertas que pueden ayudar a tratar problemas que los productos por sí solos no pueden solucionar”. Así que aquí hay algunos consejos prácticos ofrecidos por el doctor Romita. Hoy vamos a comenzar específicamente en la década de los cuarenta. Rutina diaria: Una dieta saludable, ejercicio, beber con moderación y no fumar, además del uso diario de un protector solar eficaz cuando sea necesario, son las claves de una rutina de belleza. Cuando se trata de prevenir el cáncer de piel, el protector solar es imprescindible y debe usarse a diario y en cualquier época del año. Exfoliar la piel dos veces por semana es mandatorio teniendo cuidado con los productos abrasivos. hay que buscar un producto suave que ayude a eliminar las células muertas de la piel. Es importante también fijarse muy bien en los ingredientes de las cremas que vamos a aplicarnos y buscar en las etiquetas algunos claves e imprescindibles que siempre deben estar en nuestra lista como: ácido hialurónico, retinol o vitamina A y vitamina E para contrarrestar los efectos de la oxidación y polución que acaban con los radicales libres. Todos estos son potentes aliados para atenuar las arrugas. OJO: ¡No olvidar jamás la zona del cuello! Hay que aplicar las cremas en rostro, cuello y escote SIEMPRE. Una línea efectiva disponible en farmacias que ofrece sueros para tratar la piel tanto con el famoso ácido hialurónico como el retinol es Olay. Las nuevas fórmulas son excelentes tanto la que contiene el ácido hialurónico como la que contiene la dosis adecuada de retinol para que la piel poco a poco vaya asimilando el uso de este componente. “El uso de tretinoína, (vitamina A) en un producto tópico para el cuidado de la piel, además de aplicar peelings suaves y dermoabrasión, ayudan a que la piel se renueve y produzca colageno”, explica el doctor Romita. “Estos deberían ser básicos para el mantenimiento diario y, por supuesto, es fundamental acudir a un buen experto en el cuidado de la piel". Luego del suero en la piel es importante recurrir a un humectante diario para el rostro y cremas para el contorno de los ojos y siguiendo con las recomendaciones de productos efectivos y disponibles en farmacia también pueden considerar Neutrogena Rapid Wrinkle Repair. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Alternativas complementarias: Dentro de su campo de especialidades el doctor Romita admite que de manera moderada hay complementos que refuerzan la rutina de belleza para los cuales DEBE SIEMPRE recurrir a un médico experto: “El Botox y los rellenos como Juvéderm son muy efectivos cuando se usan correctamente después de los treinta y cinco años”, nos dice. “El Botox se vuelve más importante en las áreas de la frente, ojos, y cuello. A menudo se combina con rellenos realizados de manera conservadora”. En su consultorio también ofrece alternativas con tratamientos láser. “Se debe considerar el rejuvenecimiento con láser cuando las líneas finas son resistentes a los peelings más suaves”, explica. “El láser fraccional de C02 tiene los efectos más duraderos y es una alternativa de tratamiento única pues los resultados duran aproximadamente 5 años”, dice el galeno. Otro tema que aborda con mucho tacto y cuidado es el de las inyecciones de grasa en el rostro. “A principios de la cuarta década estas inyecciones son muy efectivas para rellenar las mejillas huecas y los párpados inferiores, que empiezan a revelar un aparente “cansancio” del rostro”. Todos estos tratamientos se pueden combinar según sea necesario en un programa cuidadosamente determinado de acuerdo con las condiciones de cada paciente. Image zoom Credit: Cortesia Mauro Romita No dude en acudir a su médico para que le aconseje sobre tratamientos o rutinas. El doctor Mauro Romita siempre está dispuesto a ayudar. Más detalles en su sitio web y su Instagram @dr.mauroromita

