La solución definitiva para llevar vestidos con escote y espalda al aire No renuncies a tus vestidos más sexy por no encontrar el sujetador perfecto Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Te acuerdas de cuando Kim Kardashian revolucionó Instagram publicando una foto en la que aparecía sujetando el pecho con cinta adhesiva? Ahora ese truquito del que se hizo eco la prensa de todo el mundo y que estrella de Keeping Up With the Kardashians utiliza siempre que lleva un vestido o top muy escotado o looks con la espalda o los hombros al descubierto es mucho más fácil, higiénico y fino con este nuevo accesorio que acabamos de descubrir. Se trata de Brassybra, unos parches fabricadas en Korea con un 97 por ciento de algodón y un 3 por ciento de poliuretano, que cumplen el mismo objetivo, pero son una opción mucho más higiénica que la cinta adhesiva que además se despega con el sudor al poco tiempo de colocarlo sobre la piel. Como puedes ver en las instrucciones del video a continuación es recomendable empezar a pegar el parche por la parte inferior del pecho y lo más importante es asegurarte de la parte adhesiva se pega bien a la piel presionando suavemente y varias veces sobre el pecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de tu evento o fiesta, lo más recomendable para quitártelos sin dejar restos de adhesivo es aplicar aceite de coco o de oliva o simplemente una buena ducha de agua calentita. Los parches están disponibles en 5 tonos: caramel, chocolate, cocoa, licorice y vanilla, para dar con el que más se parezca al color de tu piel, y también en varios tamaños. Pero lo mejor es que los puedes cortar a tu medida y según el vestido o top que te vayas a poner. Están a la venta en la web de la marca con un precio de $38 por un pack que incluye 3 pares de parches, 3 pares de parches para los pezones y un parche pequeñito para hacer una prueba de alergia para aquellas que tienen la piel muy sensible.

