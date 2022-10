Trucos para oler bien durante todo el día Oler bien durante todo el día es posible, pero para esto debemos seguir las siguientes recomendaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aplicar el perfume inmediatamente después de salir de la ducha. En ese momento la piel está húmeda y con una temperatura favorable para que al aplicarte el perfume éste dure más.

Usa desodorante . Procura que éste sea antitranspirante y sin olor, ya que si lo combinas con el olor de tu colonia o perfume, puede no ser muy agradable.

Aplica primero una crema hidratante sin olor y luego te pones el perfume. Esto hace que tu fragancia dure más.

Perfúmate el pelo y la ropa . Esto te mantendrá con un toque de aroma suave, ya que en ambas partes el perfume se aferra más que a la piel. Para perfumar el cabello, rocía el cepillo y lo peinas.

Cepíllate los dientes . En la medida en que puedas trata de hacerlo por lo menos tres veces al día. No olvides usar hilo dental y cepillarte también la lengua con pasta dental.

Evita comer alimentos que te pueden hacer transpirar mal olor . Estos son: ajo, cebollas, comino, fenogreco, curry, etc. Las glándulas sudoríparas provocarán una combinación desagradable con el sudor.

Evita el mal aliento. Hay algunas especias que son efectivas contra el mal aliento. Tales como las hojas de menta, salvia, trozos de limón y té caliente.

Utiliza enjuague bucal sin alcohol.

Ve al dentista y revísate los dientes. Los dientes y las encías deben estar saludables, de lo contrario pueden originar mal aliento.

Usa medias con los zapatos cerrados. Los pies atrapados por mucho tiempo en un zapato sin medias propician el cultivo de bacterias.

Evita fumar. Aunque fumes en lugares abiertos, el olor del cigarrillo se impregna en tu ropa y en tu cabello y echarás a perder el olor agradable con el que saliste de la casa.

Trata de utilizar los productos de la misma fragancia del perfume. Es decir, aprovecha cuando tu fragancia favorita tiene otros productos como jabón, desodorante, cremas, etc., con esto lograrás que el perfume perdure.

Aprende a guardar tu perfume y que no pierda la fragancia. Para esto es recomendable que lo guardes en un sitio fresco, cerrado y oscuro. Preferiblemente debes mantenerlo en su caja original.

Dónde aplicar el perfume. Aplícalo en el cuello, las corvas (parte de atrás de las rodillas) y las muñecas, ya que éstas emanan más calor que otras partes del cuerpo y ayudan a difundir el aroma todo el día.

Utiliza bicarbonato de sodio contra el sudor. Riega bicarbonato de sodio en el interior de tu ropa. Si vas a estar a la intemperie y hace mucho calor, el bicarbonato de sodio te ayudará a mantenerte fresca.

