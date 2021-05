5 trucos para desaparecer la inflamación en el rostro Hablamos con la esteticista Kasey Boone para que compartiera sus mejores tips. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno de los problemas más comunes que tienen muchas chicas, es la inflamación en el rostro y sobretodo en el área de los ojos. Aunque las más jóvenes tienden a experimentar inflamación si salen de fiesta o no duermen bien, las mujeres de más de 30 sufren más de este engorroso problema. Por suerte existen productos que te pueden ayudar a mejorar este problema o incluso a desaparecerlo de inmediato. También existen algunos tips y técnicas que pueden ser de mucha ayuda. Le pedimos a la esteticista Kasey Boone que compartiera algunos de sus mejores tips para lograr deshacernos de la inflamación, en especial alrededor de los ojos, y esto fue lo que nos contó. 1- Cuando de reducir la inflamación se trata, un rodillo frío es tu mejor amigo. Yo pongo en el refrigerador mi Glow Skincare Cold Roller, este es excelente para la cara y el cuerpo, y mi Glow Skincare Mini Cold Roller, que es ideal para el área de los ojos. Los rodillos fríos inmediatamente ayudan a reducir la rojez, la hinchazón y además se sienten muy rico en la piel. rodillo frio, rodillo facial Credit: Cortesía Rodillo frio, rodillo facial Credit: Cortesía 2- Si no tienes un rodillo, puedes usar tus manos y masajear la cara y el área de los ojos moviéndolas de adentro hacia afuera y hacia arriba para que así el fluido se drene. En el cuello hazlo hacia abajo y hacia afuera. 3- La hidratación es muy importante. Tomar agua es esencial [para desinflamar]. Si te sientes más inflamada de lo acostumbrado en las mañanas, tómate un vaso de agua tibia con limón y termina tu día con un té detox. Mi favorito es Detox by Sakara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 4- Muévete, sal a caminar, salta, o incluso la rutina de ejercicios de cinco minutos de Melissa Wood puede hacer que te deshagas de todo el líquido retenido. 5- Hazte un facial que incluya un masaje linfático, al igual que una Gua Sha (piedra de cuarzo rosado). Incluso hacerte una buena limpieza y un buen exfoliante puede ayudar mucho. El Cold Roller, de Glow Skincare cuesta $30 y el Mini Cold Roller cuesta $20, y ambos los puedes conseguir en glowskincarela.com a partir del 8 de junio.

