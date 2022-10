8 trucos de las mujeres coreanas para tener piel de porcelana ¿Sabías que las coreanas usan crema de afeitar para eliminar las espinillas? Además de comenzar a cuidarse la piel desde que son niñas, ellas han comprobado que este producto limpia la piel de las impurezas porque es antiséptico. Ahora bien, ¿cómo puedo llegar a tener la piel de porcelana como ellas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 1.Se limpian el rostro 2 veces al día Su piel es tan linda porque no se lavan la cara una vez, sino que lo hacen dos. La fundadora de la marca cosmética Soko Glam, Charlotte Cho, cuenta en el libro Secretos de belleza coreanos para una piel radiante, luego de mudarse de California a Corea del Sur, que las coreanas no ven el cuidado de la piel como un hábito de vanidad, sino que para ellas ya es un estilo de vida impuesto en toda su sociedad. Para limpiarse la cara dos veces al día, comienzan con un desmaquillante en aceite (que elimina la grasa y el maquillaje mientras se hacen un masaje facial) y luego aplican una base acuosa en gel o espuma para remover la suciedad y el sudor. 2. Siempre llevan sombrilla Aunque sea un día soleado, prefieren no exponerse al sol y tampoco dejan de lado el protector solar. Cho, de ascendencia coreana, asegura que los rayos UVA son los culpables de que aparezcan las arrugas, mientras que los UVB son los que broncean, pero también son los responsables del cáncer de piel. Su recomendación es que a la hora de comprar un protector solar sepas leer las etiquetas. Para hacer una buena compra tienes que asegurarte de que posea factor SPF, que indica que te protege de los UVB y para ponerle una barrera a los UVA tiene que tener como ingrediente PA. Rutina belleza coreana Rutina belleza coreana | Credit: Getty Images 3. Siguen una rutina de limpieza de 10 pasos Esta rutina tan famosa tampoco es que la sigan al pie de la letra todos los días, pero sí en su mayoría. Los productos de belleza que no faltan en su bolso de maquillaje o en el baño son: Desmaquillante o aceite limpiador Limpiador de base acuosa Exfoliante Tónico Esencia Ampollas y sérums Mascarilla Contorno de ojos Crema hidratante Protector solar 4. Aplican crema para ojos 2 veces al día La forma de hacerlo, según lo reveló la esteticista Alicia Yoon a la columna Fashionista.com, es con el dedo índice y dando pequeños golpecitos. Nunca los frotes. 5. Su prioridad NO es el maquillaje Para ellas, lo primordial es centrarse en cuidar su piel antes de recurrir a "esconder" sus imperfecciones con base líquida, polvos y demás productos de maquillaje. Su misión es prevenir la aparición de espinillas, puntos negros, manchas y líneas de expresión desde la raíz. 6. No se fijan en la edad para elegir una crema hidratante La experiencia de Charlotte con las coreanas ha sido tal, que ha llegado a la conclusión de que ellas no usan su edad para comprar productos cosméticos, sino más bien se basan en el problema y así ponerle punto final. 7. Los polvos están vetados en su make up A no ser que la piel sea demasiado grasa, las coreanas no se toman la molestia de sellar su base líquida o en pasta con polvos. Ellas prefieren algo más natural ante de llevar un look cargado. 8. Usan agua de arroz para eliminar las manchas La miel y el plátano también son algunos de los ingredientes que usan este tipo de chicas para eliminar las manchas de la piel. Ana Choi te dice cómo hacerlo. ¡Anímate a tener una piel de porcelana como ella! 6. No se fijan en la edad para elegir una crema hidratante La experiencia de Charlotte con las coreanas ha sido tal, que ha llegado a la conclusión de que ellas no usan su edad para comprar productos cosméticos, sino más bien se basan en el problema y así ponerle punto final. 7. Los polvos están vetados en su make up A no ser que la piel sea demasiado grasa, las coreanas no se toman la molestia de sellar su base líquida o en pasta con polvos. Ellas prefieren algo más natural ante de llevar un look cargado. 8. Usan agua de arroz para eliminar las manchas La miel y el plátano también son algunos de los ingredientes que usan este tipo de chicas para eliminar las manchas de la piel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 8 trucos de las mujeres coreanas para tener piel de porcelana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.