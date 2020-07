Los trucos Keto de Kourtney Kardashian para perder peso en verano Estos son sus snacks y tips favoritos para presumir de tipazo en la playa Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La mayor del clan Kardashian es otra de las fans de la dieta ketogénica, una de las más populares entre los famosos ahora mismo y que consiste en comer más grasas y prácticamente nada de hidratos de carbono. Según los defensores de esta dieta, tu cuerpo entra en una fase que se conoce como ketosis en la que empieza a quemar grasa y así reduces volumen y peso rápidamente. Como ha compartido en su web de estilo de vida, Poosh, a Kourtney Kardashian le gusta hacer esta dieta de forma temporal especialmente al inicio del verano para presumir de tipazo en sus redes cuando comparte sus fotos en los microbikinis a los que nos tiene acostumbrados. ¡Mira cómo lo hace! Uno de los mayores retos cuando una quiere bajar de peso son los snacks y para evitar caer en la tentación de los crackers o la fruta, que no es recomendable en esta dieta ketogénica, la ex de Scott Disick opta por frutos secos y salsas ricas en grasas saludables que hace por ejemplo con aceitunas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro snack fresco y sencillo que recomienda son unos rollitos de pavo con queso libre de lactosa o ensaladas con pepino, huevo y nueces. Y para una comida ligera cuando echas mucho de menos los hidratos, su truco es hacer "falso" arroz triturando bien coliflor o brocoli para lograr una textura similar y después añadirle las verduras o carnes que cocinarías con arroz. Pero una de sus recetas estrella es este smoothie de aguacate super refrescante que puedes copiarle hoy mismo. Para elaborarlo solo necesitas una batidora y estos ingredientes: 1 aguacate orgánico, pelado y sin hueso; una taza de leche de almendras, un cuarto de cucharadita de aceite de MCT (un suplemento rico en grasas recomendado para esta dieta), 1 cucharada de polvos de proteínas con sabor a vainilla, 2 gotitas de estevia y una barrita de BrainON (otro suplemento que toma para, según explican en la web de la marca, mejorar su capacidad de atención y respuesta ante el estrés). Tan sencillo como mezclar todos los ingredientes bien en la batidora, enfriar ¡y listo!

Close Share options

Close View image Los trucos Keto de Kourtney Kardashian para perder peso en verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.