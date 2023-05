Si tienes pelo lacio y quieres hacerte rizos, ¡checa los trucos de la estilista de Ana Patricia! Millie Morales nos contó cómo logró el increíble volumen que lució la guapa presentadora de televisión en la alfombra roja de los Latin American Music Awards. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez Credit: Instagram / Ana Patricia Gámez | Photo by Gabe Ginsberg/FilmMagic via Getty Images La alfombra roja de los premios Latin American Music Awards 2023 estuvo llena de sorpresas en materia de belleza y Ana Patricia Gámez fue de las invitadas que deslumbró no solamente con su fabuloso atuendo, sino con su peinado. Por eso, su estilista Millie Morales contó con lujo de detalles cómo logró este espectacular look. En una entrevista con People en Español, la experta en belleza explicó que tardó aproximadamente dos horas en el proceso y que el primer paso fue lavar el cabello con la línea Sleek & Shine de Garnier "porque queríamos un look rizado, apretado y brilloso pero sin frizz". Después del lavado, aplicó leave-in de la misma marca, el cual sirve para desenredar, hidratar, mantener la humectación de la hebra. Finalmente, le secó el pelo y una vez terminado, empezó a enrollar delgados mechones desde la raíz a las puntas en una tenaza de tipo fino. El Sleek & Shine 10-in-1 Leave-In Spray de Garnier. $9.99. garnierusa.com Sleek & Shine 10-in-1 Leave-In Spray, Garnier Credit: Cortesía de la marca "Una vez terminados todos los rizos, nos colocamos en nuestras manos unas gotas del serum anti frizz Sleek & Shine de Garnier y lo ponemos de medios a puntas para ayudar a darle más brillo, suavidad y que nos ayude a mantener el cabello sin frizz. ¡Voila! un look totalmente bello que pueden lograr en casa y le durará por mucho tiempo hasta su próximo lavado", dijo Morales. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado 20 de abril, Gámez llevó un sofisticado vestido negro con hombros al descubierto y con una sexy abertura en la falda. En cuanto al maquillaje lució un estilo clásico en que sus labios rojos fueron los grandes protagonistas, además del pelo.

Si tienes pelo lacio y quieres hacerte rizos, ¡checa los trucos de la estilista de Ana Patricia!

