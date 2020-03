Los mejores trucos caseros para cubrir raíces y eliminar manicura sin ir al salón Nuestra experta en belleza y estilo comparte tres claves caseras y baratas para cubrir las raíces y eliminar el esmalte de gel de las uñas. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si eres de las que en cada problema ve una oportunidad y como casi todos estás siguiendo las recomendaciones de los expertos y las autoridades manteniendo el aislamiento social en tu casa, aprovecha estos días para hacer un programa de belleza de choque, dándole cuidados extra a tu piel y a tu melena. Si lo que te preocupa es mantener el color de tu pelo o la manicura perfecta, sigue los consejos de nuestra experta en moda y belleza natural Kika Rocha con trucos caseros muy sencillos y al alcance de todas. ¡Apunta! Seguramente tus uñas estén pidiendo a gritos un repaso si, como Rocha, solías hacerte la manicura en el salón y hace casi dos semanas que ese tipo de establecimiento permanece cerrado. Para eliminar un esmalte común es suficiente con frotar un algodón cubierto en acetona sobre la uña, pero si llevabas esmalte de gel vas a necesitar tomar medidas extra. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El consejo de manicurista profesional es sumergir bien trocitos de algodón en acetona, aplicarlos sobre cada una de tus uñas, sin frotar, simplemente cubriendo la uña. Después envolver el algodón con papel de aluminio para que se mantenga en su sitio y en contacto con la capa superficial de la uña y dejarlo actuar entre 10 y 15 minutos. Si lo que te preocupa son las dichosas raíces, estás de suerte porque en los últimos dos años han salido al mercado un sinfín de productos instantáneos que te pueden sacar de un apuro durante un imprevisto o, como pasa a muchas ahora, cubrir la raíz de forma temporal para aguantar hasta que se pueda volver al salón de belleza de la forma más segura. En caso de que no puedas ir a una tienda a comprarlos o no los puedas encargar online, una opción que probablemente hayas visto usar a tu madre y tu abuela es recurrir a las sombras de ojos en tonos marrones o negro. ¡Tan fácil! Mira en el video al comienzo del artículo cómo hacer para aplicar las sombras en el pelo y cubrir las raíces y verte y sentirte como solías hacerlo hace un par de semanas. Advertisement

Close Share options

Close View image Los mejores trucos caseros para cubrir raíces y eliminar manicura sin ir al salón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.