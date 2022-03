¿Quieres un abdomen de acero sin pasar horas en el gym? El doctor Edward Álvarez nos presenta el sistema de tonificación muscular que practican las famosas para moldear sus privilegiadas siluetas. ¡Aquí todos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para esta entrega de mis #EspecialesconKika acudí muy curiosa a conocer más acerca del tratamiento conocido como TruSculpt Flex de Cutera que tonifica los músculos sin hacer extenuantes esfuerzos. Por este motivo visité en Manhattan al doctor Edward Álvarez en su consultorio Madison Avenue Face & Body. Allí no sólo me explicó sus beneficios de fitness sino me hizo experimentar esta técnica que me dejó gratamente sorprendida. En el vídeo aquí arriba verás cómo funciona y los resultados posteriores en mi abdomen luego de cuatro sesiones. Edward Alvarez MD TruSculpt Flex de Cutera es la última tendencia para esculpir el cuerpo con electroestimulación multidireccional (MDS) sobre grupos musculares específicos. Regula tres modos de tratamiento para zonas como el abdomen, los glúteos, las piernas y los brazos. Luego de pocas sesiones y en cuestión de semanas puede apreciarse el asombroso resultado que requeriría arduo trabajo en un gimnasio durante meses."TruSculpt Flex de Cutera es la tecnología no invasiva más reciente para la remodelación muscular", me explicó el doctor. "El tratamiento se adapta a las necesidades y el tipo de cuerpo de cada paciente". Maquina TruFlex Credit: Cortesía Kika Rocha En su consultorio comprobé que el procedimiento es sencillo y no conlleva ningún tiempo de inactividad. "Se requieren tan solo 15 minutos en cada sesión para tratar diversos músculos corporales. Son necesarias cuatro sesiones en el espacio de dos semanas para ver resultados y pueden trabajarse hasta ocho grupos musculares simultáneamente". TRUFLEX CUTERA KIKA Credit: Cortesia Kika Rocha En mi caso me conectaron dispositivos en la zona abdominal y estos envían estímulos electromecánicos para simular las acciones de torsión, sentadillas y abdominales cortos en el estómago. "Para músculos en otras zonas como muslos y antebrazos se recrean contracciones profundas de gran intensidad con bajos niveles de energía que trabajan efectivamente", me dijo el experto durante la entrevista y la sesión experimental. "El tono y el perfil muscular continúan mejorando a lo largo de las semanas y muchos pacientes siguen notando el cambio durante meses". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si deseas saber más sobre TruSculpt Flex de Cutera puedes seguir al doctor Edward Álvarez en su cuenta deInstagram @madisonavenuefaceandbody o pedir una cita para consulta en www.madisonavenuefaceandbody.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quieres un abdomen de acero sin pasar horas en el gym?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.