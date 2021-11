El truco viral más barato para mantener la piel seca hidratada Si tienes la piel muy seca o sensible, con este económico producto de supermercado se verá nutrida y radiante con un solo uso. ¡Gracias TikTok! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda, TikTok se ha convertido en una fuente de inspiración en cuanto a tendencias de moda y belleza. Aunque respecto a las modas y retos relativos al cuidado del rostro siempre debemos contar con la opinión de un experto, pues muchas son mitos que además pueden perjudicar nuestra dermis o no son apropiadas para nuestro tipo de piel, otras cuentan con el beneplácito de los que más saben. Es el caso del slugging, una técnica originaria de Japón que deriva de la palabra slug (babosa), y que es muy beneficiosa para pieles secas y muy secas que necesitan una hidratación extra para mantenerse sanas y con un aspecto fresco y lozano. Para incorporar esta técnica en tu rutina de belleza, tan solo debes aplicar una buena capa de vaselina sobre tu rostro, después de la rutina de belleza nocturna y dejarla actuar toda la noche. La vaselina crea una barrera física e hidrófuga que tapona los poros y permite a los productos que hayas aplicado justo antes penetrar en mayor profundidad sin evaporarse. Es como un sellador que retiene la humedad dentro de esta capa protectora y refuerza la barrera cutánea. Slugging truco barato tiktok piel seca Credit: Jonathan Knowles Sin embargo, y aunque promete resultados visibles desde la primera aplicación, el slugging no es para todas. ¿Por qué? Es ideal para pieles secas, maduras o sensibles, con tendencia a perder agua e irritarse, pero no para las más grasas y con tendencia a los brotes, pues este tipo de piel necesita poder respirar para que los aceites que genera de manera natural no queden bloqueados y afecten a la dermis. También hay que tener cuidado con los productos que aplicas antes de usar la vaselina (u otras cremas con base de petrolatum como CeraVe healing Ointment o Aquaphor). Lo más aconsejable es emplear sueros, esencias o cremas hidratantes ligeras y repetir el proceso dos o tres veces por semana. Slugging truco barato tiktok piel seca Credit: Cortesía Vaselina original, de Vaseline. $4.17. walmart.com Está completamente contraindicado utilizar retinol o retintines, ácidos alfa hidróxidos o beta hidróxidos, pues la vaselina potenciaría tanto su efecto que podría causar irritación grave. Tampoco deben usarse productos a base de aceite que además de provocar brotes de acné, podrían generar sarpullidos por el calor que se genera esta gruesa barrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Lo mejor? Que se trata de un truco que de verdad funciona y muy económico, pues la vaselina es un producto que podemos encontrar en cualquier supermercado. ¿Te animas a probar el slugging?

