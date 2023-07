El truco de maquillaje de Karina Banda para aumentar el volumen de los labios La estilista Millie Morales compartió este secreto de belleza que hizo que la presentadora luciera espectacular. ¡Toma nota! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda sigue dando cátedras de estilo y belleza con sus looks y esta ocasión lució increíblemente bella con un maquillaje de la mano de Millie Morales. En un video que publicó la estilista en sus redes, se aprecia el proceso de transformación de la copresentadora del programa Enamorándonos USA llevando unos tonos tierra como sombras con el toque plateado y moderno que tanto está de moda. En el clip, Morales mostró cómo hace para crear la ilusión óptica de que los labios son más voluminosos y el secreto está en la combinación de los colores y por supuesto, el tipo de labial. "Me fascina combinar lipstain y lipglosss para darle más volumen a los labios. Aquí combiné Gaby y Chiqui lipstain con Kalima, un lipgloss transparente ya que quería mantener el color intacto", escribió la experta en belleza en cuenta de Instagram. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas no tardaron en reaccionar a los magníficos resultados y le enviaron mensajes admirando su belleza: "la vi en persona y tiene una bella piel", "quedaste hermosa", "lo amo, qué bella aplicación de maquillaje". Tendencias Este otoño/invierno los ojos escarchados estarán a la orden del día, según pudimos ver en la Semana de la Moda de Nueva York y París en la que los tonos fríos y plateados fueron de los grandes protagonistas en las pasarelas. Llevando la tendencia de los metalizados un paso más allá, las líneas de pedrería se colocaron gráficamente debajo de los ojos.

