Descubre cómo esculpir tu rostro en segundos con la cinta facial con hilos que se ha vuelto viral Olvídate del contouring y de los hilos tensores subcutáneos, esta solución para estirar la piel es sencilla, asequible y uno de los secretos mejor guardados de los maquillistas de Hollywood. Cinta adhesiva facial con hilos face tape Credit: Instagram Chloe Waters @chloewaterzz Las redes sociales son un gran fuente de inspiración para encontrar las últimas tendencias en belleza y ahora parece que se ha vuelto a poner de moda el uso de la cinta adhesiva facial, o face tape, sumada al poder de los hilos tensores externos. Si bien el estiramiento de la piel del cutis por medio de hilos faciales internos es una intervención que se ha popularizado en los últimos años, y que muchas celebridades como Eva Mendes ha compartido, esta opción es más económica y otro de los secretos de los maquillistas de Hollywodd que ahora se ha popularizado. Perfeccionadas por el maquillador y peluquero Mark Traynor en 1969, son piezas de cinta adhesiva unidas con hilos, que puedes colocar en diferentes zonas de tu cara, como las sienes para lograr un efecto foxy eyes o los pómulos, el cuello, la mandíbula para obtener un contorno más esculpido. Después maquillas la piel tapando la cinta y los hilos quedan ocultos por el cabello. Una de las maestras en el uso de esta herramienta es Chloe Waters, que con sus videos en los que se coloca la cinta hasta en el jacuzzi, deja a todos sus seguidores asombrados. Esta creadora de contenido busca obtener el resultado de una cirugía, como los famosos liftings, tan solo con productos de maquillaje y sin pasar por el quirófano. Su éxito ha sido tal que hasta ha creado su propia marca de cinta facial adhesiva con hilos. También hemos visto cómo ha crecido su popularidad entre las influencers de belleza e incluso los maquillistas profesionales la usan. Hasta hace poco solo se podía encontrar esta cinta adhesiva en tiendas especializadas de maquillaje profesional y efectos especiales, pero con la democratización de este truco, se han lanzado nuevas marcas, como The Face Tape o FX Eyes que se dedican en exclusiva a este producto. Antes de utilizarlo hay que tener en cuenta que sea cinta de grado médico para que no cause ninguna herida en la piel y usarlo de manera moderada durante periodos de tiempo cortos. Asegúrate de que tu piel está limpia antes de aplicarla y de que colocas los dos parches a la misma altura en ambos lados de la cara, para conseguir el mejor resultado posible. ¿Lo has probado? ¿Qué te parece el resultado?

