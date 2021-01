Close

Los tres productos que necesitas para que este año tengas una mejor piel El inicio de un nuevo año es la oportunidad perfecta para mimarnos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchas las resoluciones con las que empezamos el año. La mayoría decide empezar a hacer ejercicios o comer más saludable. Otros se enfocan en hacer realidad algún sueño o finalmente dejar ese trabajo que no les gusta y empezar su propio negocio. Son tantas las metas personales que nos trazamos que muchas otras cosas pasan a un segundo plano. Entre esas cosas que se olvidan, está el cuidado de la piel y la verdad es que esta es la etapa perfecta para cuidarla mejor o tratar algún problema que tenga. Además de que el mes de enero es bastante lento en cuanto a actividades se refiere, este inicio de año es diferente porque prácticamente seguimos encerrados por culpa de la COVID-19, así es que nada mejor que aprovechar las primeras semanas del nuevo año para hacernos cualquier tratamiento profundo en el spa o con el dermatólogo. Pero también es importante hacerse tratamientos en casa que aydan a mantener el rostro hidratado, libre de arrugas, firme y radiante. Existen varios productos que te pueden ayudar a lograr esto desde la comodidad de tu hogar y sin la necesidad de acudir a un experto. A continuación, te mostramos los productos que te ayudarán a empezar y terminar el año con la mejor piel. Mascarillas Image zoom Credit: Cortesía Dual Mask: Age-Defying & Firming, de Vitabrid C12. $35. vitabrid.com Usar mascarillas dos o tres veces a la semana te puede ayudar a mantener el rostro superhidratado en todo momento. Puedes usar cualquier mascarilla que contenga ingredientes ideales para hidratar, al igual que ingredientes que ayuden a mejorar la textura y a desinflamar. Hidratante con protector solar Image zoom Credit: Cortesía City Skin Age Defense Broad Spectrum SPF 50, de Murad. $68. murad.com Lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos, no puedes salir de casa sin protector solar. Incluso hasta estando en casa debes usarlo. Una buena manera de que no se te olvide, es usando un hidratante que ya lo tenga incluido. Un dispositivo para hacer dermaplaning Image zoom Credit: Cortesía Dermaplane GLO, de Flawless. $19.99. flawlessbeauty.com Posiblemente creías que este procedimiento solo se hacía en el spa, pero no es así. Ahora hay marcas que ofrecen herramientas para hacerlo en casa. Básicamente es como una exfoliación profunda y más efectiva. Este procedimiento te deja la piel supersuave, ayuda a desaparecer las manchas, quita todas las impurezas y te deja un glow envidiable. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado al hacerlo porque te puedes lastimar la piel. Te recomendamos que lees bien las instrucciones y que veas algunos tutoriales. Pero la verdad es que vale muchísimo la pena hacerlo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Los tres productos que necesitas para que este año tengas una mejor piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.