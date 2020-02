Tres postres latinos versión saludable para compartir con tus amigas sin remordimientos Si te pierde el dulce, prueba estas versiones healthy de clásicos postres de la cocina latina como el Tres Leches, el flan de coco y las paletas heladas. By pilarnewyorking ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Como cada semana organizas una cena con tus amigas y aunque todas son amantes de las ensaladas, los vegetales y la comida sana, tienen un punto flaco: los postres. Y es que la cocina latina si de algo sabe, es de dulce. Si este es su caso y no puede pasar sin sus chocolates, helados o bizcochos, hemos preparado tres versiones de clásicos postres latinos: tres leches, flan de coco, y paletas de hielo, con menos azúcar, estilo vegano y sin gluten, para que a la hora de tomarlos no se sientan culpables. Estas interpretaciones de los dulces tradicionales, además de vigilar la línea, son buenos para la salud. ¡Manos a la masa! Si en tu casa sois fanáticos del Bizcocho Tres Leches, llamado así porque se empapa en tres tipos de leche diferentes, no te preocupes. El truco está en sustituir las calóricas leches de la receta tradicional, por otras más saludables, como la de coco. Image zoom Esta receta no es vegana porque usa huevos, leche y mantequilla. Pero tiene menos contenido graso que la original. Necesitarás:

1/2 taza de harina de coco

1/2 cucharadita de levadura en polvo

1 taza de endulzante granulado

1 pizca de sal

5 huevos separando la clara y la yema

1/2 taza de mantequilla fundida y enfriada

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 taza de leche de coco o de almendra, sin azúcar

1/2 taza de leche condensada

1/2 taza de leche desnatada (skim)

Opcional: 1/4 de taza de brandy

Para decorar: frosting sin azúcar Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precalienta el horno a 375ºF y prepara un molde redondo con papel de horno. Mezcla en un recipiente la harina de coco, la levadura y la mitad del endulzante y reserva. Vierte las clara de huevo en la batidora con el resto del endulzante y monta al punto de nieve. En otro bol mezcla las yemas de huevo, la mantequilla, el extracto de vainilla. Añade la mezcla de la harina de coco en la que tiene las yemas de huevo. Ve incorporando las claras a punto de nieve de poco en poco. Vierte la mezcla en el molde y déjala en el horno unos 30 minutos. Después deja que se enfríe durante 20 minutos y no la saques del molde. Image zoom Con un palo de brocheta, haz agujeros en toda la superficie del bizcocho. En un recipiente mezcla la leche de coco, la leche condensada y la leche desnatada. Y si quieres, el brandy. Image zoom Viértelo sobre el bizcocho y deja que se empape por 30 minutos. Mételo en la nevera al menos una hora antes de sacarlo del molde. Decora con el frosting y frutas de tu elección, como fresas o frutillas del bosque. Image zoom El segundo dulce que te proponemos es súper sencillo porque solo necesitas tres ingredientes. En este caso es vegetariano, vegano, sin gluten ni lácteos y bajo en azúcar. Se trata de un delicioso flan de coco sin huevo. Image zoom Ingredientes:

1 taza de leche de coco

2 cucharadas de azúcar de coco

1/2 cucharadita de agar-agar (un extracto de algas con capacidad gelificante) Con la olla fría, vierte todos los ingredientes y remueve hasta que empiece a hervir. Retira del fuego y lo agregas a una fuente grande o a recipientes individuales. Cuando estén más firmes pero todavía tibios espolvorea por encima el azúcar de coco, que al rato se humedecerá y se convertirá en caramelo. Puedes añadir a la mezcla otros ingredientes como cacao o vainilla para hacerlo más a tu gusto. Image zoom Después de una cena copiosa o en una tarde de calor, ¿a quién no le apetece un deliciosa paleta de hielo? Si te preocupan las calorías e ingredientes utilizados en los helados industriales, nada mejor que esta receta casera que te proponemos de paletas de calabaza y especias. Para 12 paletas:

3 tazas y 1/2 de leche de almendras

4 cucharadas de puré de calabaza. Hierve la calabaza durante 20 minutos, deja enfriar y bate en el procesador de comida o con la batidora hasta obtener una textura sedosa.

4 cucharadas de dulce de leche. Una opción para veganos es emplear caramelo líquido en lugar de dulce de leche.

1 cucharadita y 1/2 de extracto de vainilla.

1 cucharadita de canela en polvo. Image zoom Vierte en una jarra todos los ingredientes y remueve hasta que quede una mezcla homogénea y se haya disuelto el dulce de leche. Si utilizas caramelo puedes hacerlo tú mismo con agua, azúcar y un poquito de jugo de limón. Reparte la mezcla en las paletas. Mételas al congelador por varias horas hasta que estén duras. Image zoom Advertisement

Close Share options

Close View image Tres postres latinos versión saludable para compartir con tus amigas sin remordimientos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.