Tres nuevos productos que debes probar este verano Nosotras ya los usamos y quedamos fascinadas Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para muchas mujeres, incluyéndonos a nosotras, comprar y comprar productos de belleza se ha convertido en un divertido y costoso pasatiempo. Pero tenemos que admitir que esa necesidad de tener los nuevos lanzamientos, nunca se va a acabar, sobre todo porque cada día sacan al mercado nuevas e innovadoras herramientas que definitivamente nos hacen la vida mucho más fácil a la hora de lucir fabulosas y combatir el paso del tiempo. Por lo tanto, siempre vamos a querer todo. Las opciones son interminables y nuestras ganas de comprar también. Eso sí, no podemos negar que por más que queramos, comprar todos los nuevos productos, es casi una misión imposible. Por eso, buscamos algunos de las mejores opciones en cuanto a productos nuevos se refiere y encontramos tres que seguramente vas a amar. Para las que necesitan un poco más de hidratación La crema Rose Deep Hydration, de Fresh Beauty siempre ha sido uno de los productos más vendidos de la marca por lo increíble que es. Pues ahora es aún mejor. Resulta que la increíble fórmula que ya estaba repleta de ácido hialurónico, ahora le agregaron extracto de rosa damasco, un ingrediente que ayuda a mantener la piel superhidratada por hasta 72 horas. Rose Deep Hydration Face Cream, de Fresh Beauty cuesta $45 y la obtienes en sephora.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crema hidratante, Fresh Beauty, Credit: Cortesía Para las que tienen manchas Este corrector que también se puede usar como base hace un trabajo increíble a la hora de cubrir las manchas, incluso hasta las más oscuras. Está formulado con flor de las nieves y árnica, al igual que con una mezcla de aceites hidratantes. Lo mejor de todo es que no necesitas mucho producto para cubrir a la perfección esas manchas y luce bastante natural. De hecho, si no quieres, no necesitas aplicarte base encima. Blunder Cover, de Monika Blunder Beauty cuesta $52 y lo encuentras en monikablunderbeauty.com corrector, para las manchas Credit: Cortesía Para las que cuidan la piel del cuerpo igual que la del rostro Durante el verano o en las vacaciones mostramos más la piel del cuerpo y además de exfoliarla varias veces a la semana, necesitamos una buena crema. Esta crema para el cuerpo, cuyo empaque es reusable, está hecha con una mezcla de siete aceites tropicales, extracto de cereza de Barbados, mantequillas y glicerina, ingredientes que dejan tu piel sintiéndose espectacular y con un glow increíble. Lo más cool es que al aplicarla la piel no se queda pegajosa. Pero lo mejor de todo es el rico aroma a frutas y flores tropicales. Butta Drop Whipped Oil Body Cream, de Fenty Beauty cuesta $35 en sephora.com Crema para el cuerpo, Butta Drop, Fenty Beauty Credit: Cortesía Estos productos ya los pusimos a prueba y quedamos fascinadas con los resultados y por eso queremos comprarlos con ustedes. Eso sí, ten en cuenta que cada piel es diferente y lo que nos prueba a nosotras no necesariamente le prueba a todo el mundo. Trata estas opciones y déjanos saber tu experiencia.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Tres nuevos productos que debes probar este verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.