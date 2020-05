Tres mascarillas caseras que aprendí de las celebridades esta cuarentena Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante esta cuarentena es mucho lo que hemos aprendido o por lo menos lo que hemos intentado aprender. Y es que, con tanto tiempo libre en nuestras manos, es imposible no aventarse a hacer el pastel que tanto nos gusta o a practicar esas posiciones de yoga que nunca hemos aprendido a hacer. Pero no podemos negar que cuando de experimentar se trata, los rituales de belleza se llevan el primer lugar. Hemos visto como las celebridades se han pasado los días haciendo mascarillas caseras para el rostro, al igual que para el cabello y nosotras no nos quedamos atrás. Por eso decidí recopilar tres de las mascarillas caseras que más me han gustado y que la verdad sí funcionan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera viene de mano de la querida exactriz Sarah Mintz, mejor conocida como Maritza Rodríguez. La colombiana compartió con nosotros la mascarilla facial que la ayuda a mantener un rostro hidratado y radiante. Para hacerla necesitas pepino y miel. Trituras el pepino y lo mezclas con la miel. Aplicas la mezcla en la cara y la dejas por unos 15 minutos. El resultado es una piel superhidratada y con un glow envidiable. “La miel tiene muchas encimas naturales hidratantes y el pepino contiene mucha vitamina C. Es una fuente de agua increíble”, contó Rodríguez. La segunda mascarilla viene de parte de la diseñadora colombiana Adriana Castro y es perfecta para devolverle la suavidad y la hidratación al pelo dañado por las tenazas y los tintes. La mascarilla se hace con banana, yema de huevo y aguacate. Según nos explicó castro, debes triturar la banana, y luego mezclarlo con la yema de huevo y el aguacate. La aplicas este tratamiento en el cabello seco y lo dejas penetrar por 30 minutos o más. Si quieres mejores resultados debes ponerte un gorro plástico. “Resalta el color, humecta y suaviza”, contó la colombiana. La tercera receta también es ideal para el rostro y viene de parte de Migbelis Castellanos. La guapa venezolana compartió con nosotros la mezcla que usa para exfoliar la piel. Si la quieres hacer solo necesitas una cucharada de aceite de oliva y una cucharada de azúcar blanca. Según nos contó, también le puedes aplicar un poco de crema de mano o de cuerpo para que sea más delicada con la piel. Ella usa el exfoliante solo una vez a la semana. “[La piel] queda suavecita, fresca [y] limpia”, dijo Castellanos. Ya sabes, no tienes excusas para tener una piel y un cabello increíble durante estos días de cuarentena que parecen interminables. Recuerda que cuando te cuidas, te sientes con mejor ánimo y eso es muy importante en estos tiempos.

