Tres marcas de maquillaje con increíbles descuentos este fin de semana Con semejantes descuentos te puedes comprar lo que sea. By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo que comenzó como algo temporario de dos o tres semanas, se ha vuelto una normalidad para muchos residentes de los Estados Unidos, y es que en la mayoría de los estados la COVID-19 sigue afectando a sus residentes y no sabemos cuando esto terminará. Por eso tenemos que ir acostumbrándonos a esta nueva normalidad, ya que nos acompañará por un buen tiempo. Y cuando digo acostumbrarnos, hablo en parte de acostumbrarnos a mimarnos y cuidarnos en casa, algo que implica comprar productos de belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sabemos que para muchas la cuarentena ha servido para aplicarse todas las mascarillas posibles, tanto caseras como de sus marcas favoritas, y para otras ha servido para aprender algo nuevo, por ejemplo, para aprender a maquillarse mejor. Pues tenemos buenas noticias para las aún estando en casa quieren verse arregladitas y sobretodo maquilladas, aunque sea para sentarse en la sala o hacer un video para Tik Tok. Resulta que hay tres marcas de belleza que tiene increíbles descuentos para este fin de semana. Así puedes comprar unas cuantas cosas no solo para ti sino también para mamá ya que este domingo se celebra su día. A continuación puedes encontrar tres marcas que seguramente te harán muy feliz. Image zoom Cortesía Tarte La marca tiene algunos de los productos de maquillaje más increíbles del mercado, incluyendo el popular corrector Shape Tape. En este momento la marca tiene un 20% de descuento cuando compras uno de sus artículos, 25% si compras dos productos y un 30% si elijes tres. Ese sí que es un especial fabuloso. Tarte.com. Image zoom Cortesía Morphe La marca, popular entre los mejores vlogueros de belleza, tiene un 40% de descuento en los productos más populares de la colección que realizó en colaboración con la vloguera Jaclyn Hill. Morphe.com. Image zoom Cortesía Lorac La nueva base de la marca Pro Soft Focus Longwear Foundation es una de las mejores del momento y la marca además tiene algunos de los mejores iluminadores. Estos y todos sus productos tienen un 20% de descuento cuando usas el código GIFTS. Además, si compras un total de $30 o más, te envían un regalo. Lorac.com. Ya sabes, este fin de semana te puedes dedicar a comprar sin cargo de conciencia.

