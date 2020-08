Tres de los mejores productos para deshacerte de las manchas de una vez por todas En tan solo cuatro semanas puedes ver el cambio en tu piel Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las manchas en la piel siempre han sido uno de los mayores problemas de las mujeres que tenemos la piel morena. La realidad es que, aunque muchas experimentamos esto, las chicas de pieles oscuras sufren más tratando de desaparecer estas horribles manchas porque para nosotras siempre es más difícil lograrlo. Por eso no paramos de buscar productos y tratamientos que nos ayuden a desaparecerlas sin maltratar la piel. En mi caso he probado muchos productos, pero no todas han logrado darme el resultado anhelado. Sin embargo, algunos otros sí me han funcionado y quiero compartirlos con ustedes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A continuación, les estaré mostrando tres de mis productos favoritos para deshacerme de las manchas en la cara, en especial las causadas por el acné. Les aseguró que estos sí funcionan. Glow2OH Dark Spot Toner, de OleHenriksen. Image zoom Cortesía Este increíble producto está compuesto de ácido glicólico y ácido láctico, ingredientes que ayudan a disminuir las manchas en poco tiempo. Además, tiene hamamelis, que es un astringente que sirve para refrescar el rostro; limón; caña de azúcar; y extracto de sándalo. No vas a ver resultados en las primeras semanas, pero si continúas usándolo diariamente vas a ver como esas manchas van desapareciendo. Cuesta $29 y lo puedes comprar en Sephora.com. Even Better Clinical Dark Spot Corrector & Optimizer, de Clinique Image zoom Cortesía Este suero yo personalmente he categorizado como milagroso. El envase, que tiene dos tubos, viene con dos fórmulas: una para atacar las manchas y la otra con un optimizador que calma la irritación que podrías tener debido a los ingredientes del primero y que además ayuda a que no aparezcan más manchas. Este producto está compuesto con el CL -302 Complex, una mezcla de ingredientes que consiste en extractos de plantas exóticas, ácido salicílico, vitamina C, melaza y levadura negra. Con esta fórmula empiezas a ver los resultados en dos semanas, pero es después de unas seis semanas cuando realmente ves el cambio en tu piel. Cuesta $146 y lo encuentras en Clinique.com Rapid Age Spot Correcting Serum, de Murad Image zoom Cortesía Con un cóctel de ingredientes como niacinamida y plancton, este producto empareja el tono de tu rostro y minimiza los signos de envejecimiento de la piel. También contiene vitamina C que además de ayudar con las manchas, te deja una piel más radiante. Puedes ver los resultados después de las seis semanas. Es excelente porque te ayuda a desaparecer más que todo las manchas que aparecen por la edad. Cuesta $75 y lo obtienes en Murad.com.

Close Share options

Close View image Tres de los mejores productos para deshacerte de las manchas de una vez por todas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.