Tres exfoliantes corporales que dejarán tu piel como una porcelana Estos productos tienen algunos de los mejores ingredientes Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque parezca fácil, encontrar un buen exfoliante para el cuerpo a veces se nos complica. Hay tantas marcas y variaciones de este producto que ir a la tienda y elegir el adecuado para tu piel, puede ser confuso. La piel del cuerpo también es delicada y necesita el cuidado necesario con ingredientes igual de potentes que los que usas en tu rostro. En realidad, un scrub para el cuerpo es muy necesario hasta para las chicas que no son de usar muchos productos. Y es que este no solo te ayudará a deshacerte de las impurezas de la piel y a dejarla más suave y luminosa, sino también hasta a combatir la celulitis. Por eso, es importante poner atención al que elijamos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para elegir el adecuado ten en cuenta las necesidades de tu piel y también los ingredientes con los que el scrub está compuesto. Lo ideal es usarlo dos o tres veces por semana para que así mantengas la piel del cuerpo en óptimas condiciones. A continuación, te mostramos tres excelentes opciones de este producto que puede hacer maravillas por tu piel. Invigorating Coffee Scrub, de Juara Image zoom Cortesía Es un exfoliante compuesto con ingredientes naturales como el arroz, el café y el coco, todos traídos desde Indonesia ya que este está inspirado en un popular tratamiento de dicho país. Como su ingrediente principal es el café, también ayuda a disimular la celulitis, además de que deja la piel supersuave y hidratada. El invigorating Sugar Scrub, de Juara cuesta $38 y lo puedes adquirir en Juaraskincare.com. Shea Sugar Scrub, de Tree Hut Image zoom Cortesía Este producto está formulado con manteca de karité y puré de mango, al igual que aceites de aguacate, de semillas de flor del sol, de almendras dulces, de naranja y de macadamia. Estos ingredientes ayudan a hidratar la piel superseca y a dejarla supersuave. El Shea Sugar Scrub, de Tree Hut cuesta $6.48 y lo puedes comprar en Amazon.com. Rose Blanche, de Cuerpa Image zoom Cortesía Un exquisito y vigorizante scrub formulado con productos como el aceite de coco virgen y rosas exóticas de Marruecos, que ayudan a quitar toda la piel muerta, para revelar una más firme y radiante. Además, también contiene mantequilla de cáñamo -alta en ácidos grasos omega 3 y 6- y manteca de karité, la cual hidrata profundamente. El exfoliante Rose Blanche, de Cuerpa cuesta $48 y lo encuentra en Cuerpa.com.

