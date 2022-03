Estas tres cremas para el área de los ojos minimizan las ojeras y ¡de qué manera! Los potentes ingredientes que contienen estos productos también ayudan a reducir la apariencia de las líneas de expresión y arrugas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que, para mantener un rostro fresco, radiante y libre de arrugas, es necesario tener una buena rutina de belleza, que incluya entre otras cosas, un buen protector solar, un suero y un hidratante. Además, también es importante usar mascarillas dos o tres veces a la semana y ¿por qué no? un buen facial de vez en cuando. Eso sí, no podemos negar que la parte del rostro que más nos preocupa, es el área de los ojos. Esta es el área más delicada de toda la cara y, por lo tanto, la más propensa para tener líneas de expresión y arrugas, y también la que más se inflama. Como si eso fuera poco, el área de los ojos tienda a presentar una decoloración o, mejor dicho, ojeras que son muy molestosas y que lamentablemente muchas mujeres las tienen. Por suerte existen procedimientos y muchas cremas que prometen mejorarlas y hasta desaparecerlas. Como no todas dan los resultados que prometen, aquí te mostramos tres de las mejores. Las probamos y sabemos que sí funcionan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Squalane + Peptide Eye Gel, de Biossance crema para las ojeras Credit: Cortesía Este producto está compuesto por ingredientes como el esqualeno, en este caso derivado de la caña de azúcar, y que ayuda a hidratar la delicada área, al igual que cafeína, que ayuda a reducir la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas. Es una de las cremas más populares para el área de los ojos y cuando la usas, los resultados son visibles. Cuesta $54 y la puedes obtener en sephora.com Black Tea Age-Delay Eye Concentrate, de Fresh Crema para las ojeras Credit: Cortesía En pocos días, esta crema empieza a dar los mejores resultados. Tiene extracto de té negro, té negro fermentado, extracto de hojas de mora y extracto de semillas de lychee, ingredientes que ayudan a combatir los radicales libres y a mejorar la elasticidad. También contiene jugo de fruta de noni, ideal para incrementar la hidratación del área, mejorando así su textura. Con su uso continuo verás como el área de los ojos se ve menos cansada y las ojeras mejoran notablemente. Cuesta $68 y la puedes conseguir en sephora.com Eye Duty Niacinamide Brightening Eye Cream, de First Aid Beauty Crema para las ojeras Credit: Cortesía Está compuesto por ingredientes como el extracto de semillas de calabaza, que ayuda a disminuir la inflamación y la pigmentación azul en esta delicada área, al igual que niacinamidas, que minimiza la apariencia de las ojeras y hialuronato de sodio, ideal para humectar y minimizar las líneas de expresión. Deja el área luciendo más luminosa, y perfecta para aplicar el correcto. Cuesta $36 y la compras en sephora.com

