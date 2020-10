Tres bases con acabado mate que tienes que probar ya Los ingredientes en estos productos lo hacen un must have para las amantes del maquillaje Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elegir una buena base no es tarea fácil, especialmente cuando tienes la piel delicada o buscas cubrir algunas imperfecciones sin que se note que llevas mucho maquillaje. Lo cierto es que una base se convierte en tu arma secreta para siempre lucir un rostro impecable. De hecho, es considerada uno de los productos más importantes de tu rutina de belleza. Y es que no debemos olvidar que por menos que nos guste el maquillaje, para ocasiones especiales siempre queremos lucir mejor y una base, junto a otros productos, te pueden ayudar a lograrlo. Ahora bien, encontrar la perfecta para ti no es tan fácil como parece. Por eso aquí te voy te muestro tres de las que más me gustan en este momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las bases de maquillaje me encantan y gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de probar muchas de ellas. En verdad nunca uso la misma base todos los días. Estas son las tres que más me gustan en este momento. Traceless Soft Matte Foundation, de Tom Ford Image zoom Cortesía Esta base, con acabado mate, está compuesta con increíbles ingredientes como ácido hialurónico, que ayuda a que la piel se mantenga hidratada todo el día y vitaminas C y E, que mantienen la piel luciendo fresca y radiante todo el día. Además de que se ve se ve supernatural, cubre a las imperfecciones y permanece intacta hasta por diez horas. En verdad es una de las mejores bases que existe en el mercado en este momento y aunque es un poco costosa, sus ingredientes y acabado la hacen un must have para las amantes del maquillaje. Cuesta $88 y la obtienes en Sephora.com Infallible 24HR Fresh Wear Foundation, de L’Oreal Paris Image zoom Cortesía Esta base, de acabado mate y con cobertura mediana, se ha convertido en una de las bases más populares entre las expertas de la belleza. Y es que además de ayudarte a cubrir las manchas y pequeñas imperfecciones sin tener que usar mucho producto, gracias a su fórmula a prueba de agua y de sudor, también permanece intacta por hasta 24 horas, ¡wow! Lo mejor de todo es que tiene protección solar. Cuesta $13.49 y la encuentras en Target.com. Radiant Fluid Foundation Matte, de clé de peau Image zoom Cortesía Otra base con acabado mate, pero radiante y que además está compuesta con ingredientes que le hacen bien a la piel. Su fórmula ligera hace que se deslice superfácil en la piel y que esta luzca más radiante. También ayuda a disimular la apariencia de los poros y después de dos semanas de uso también ayuda a disminuir la rojez, mientras mantiene hidratado el rostro. Cuesta $130 y la puedes comprar en Cledepeaubeaute.com.

