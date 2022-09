Este acondicionador es lo máximo para restaurar el cabello seco y maltratado del verano Tiene potentes ingredientes que restauran la hebra y fortalecen tu melena como pocos productos pueden hacerlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que el pelo se maltrata más durante los meses de verano. Y es que las vacaciones en la playa, las constantes actividades al aire libre, y por supuesto ese color más claro que luce tan lindo durante esos meses, tiene su precio. En el verano el cabello también sufre los estragos del sol, especialmente si tienes un color claro o highlights. Así es que ahora que estamos a pocos días de entrar en otoño, es el momento perfecto para empezar a contrarrestar todo ese daño y darle una nueva vida a tu melena. Si bien existen cientos de productos para el cuidado del cabello, tenemos que admitir que muchos de ellos no ayudan en nada e incluso, algunos hasta pueden resultar contraproducentes. Es por eso que cuando te tiñes el cabello de tonos claros, es muy importante buscar los productos especiales para siempre mantenerlo en óptimas condiciones. Uno de esos increíbles productos que sí mejora tu melena es el Gold Lost Repair & Restore Conditioner, de Oribe. Este tratamiento profundo está formulado con un potente complejo reparador que incluye biotina, colágeno, cafeína y niacinamida, que penetra en las cutículas del cabello para nutrirlo y fortalecerlo. Además , contiene extracto de ciprés del Mediterraneo, que ayuda a reparar la hebra, al igual que el complejo especial de la marca que protege el cabello de los agresores del medio ambiente, del fotoenvejecimiento y del deterioro de su keratina natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El resultado es un cabello más hidratado, suave y fuerte. Incluso hasta ayuda con el frizz. Es realmente uno de los mejores en su clase. El Gold Lost Repair & Restore Conditioner, de Oribe cuesta $52 y lo encuentras en sephora.com acondicionador, oribe Credit: Cortesía

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este acondicionador es lo máximo para restaurar el cabello seco y maltratado del verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.