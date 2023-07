Esto es lo que hicieron algunas de las amazonas de los #50masbellos para lucir espectaculares ¡OMG! Algunas de las estrellas que engalanan la lista de los 50 más bellos 2023 han recurrido a sencillos tratamientos para verse espectaculares, el Doctor Campos cuenta en exclusiva algunos de ellos, ¡Toma nota! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes, doctor campos Credit: Media Concepts PR La lista de los 50 más bellos 2023 ya se desveló Shakira, Bad Bunny, Romeo y Karol G, son algunas de las celebridades que engalanan esta edición digital. Para lucir sensacionales, muchos de ellos han recurrido a la ayuda del Doctor Campos, ¡Tomen nota que el cubano reveló algunos secrettios de las bellezas de People en español. Doctor Campos Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group Aunque la belleza natural siempre toma precedente sobre las tendencias de moda en cuanto a tratamientos estéticos se refiere, como una flor que no se riega, la belleza también puede marchitarse si no la cuidamos y es ahí donde entra a jugar un papel muy importante cómo cuidamos la piel. En mi carrera profesional he tenido el privilegio de cuidar de varios de los famosos que forman parte de la lista de los 50 más bellos de este año. Por ejemplo, Chiquibaby (Stephanie Himodinis) llego a mi como paciente recién llegada a Miami a raíz de su comienzo en el entonces show matutino "Un Nuevo Dia", ella venía de Los Ángeles donde el clima el completamente diferente al de la Florida así que su piel digamos no estaba muy "contenta" con el cambio y que tocó hacerle varios tratamientos calmantes entre ellos recuerdo la micro infusión láser, un tratamiento que con una onda láser muy suave ayuda a estabilizar la flora natural de la piel mientras al aplicar sueros hidratantes y calmantes la ayudó a recuperar el brillo y salud natural en su piel mientras que logramos controlar la irritación. Chiquibaby y Adamari Bellos 2023 Credit: Foto: Kike Flores @kikeflorescreator; Asistente: @yadiramadruga; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Locación: The Havanna Shirt Store; Auto: Classic Cars Miami; Catering: @marcosushito_; PR: @latiniconos; Peinado: @julioescuderomakeup; Estilista: @denisedelpino @benditoclosetstyle; Chiquibaby: Maquillaje: @glorypenatemakeup; Vestido: @tacouture; Adamari: Maquillaje: @studio50salonbycamilos; Vestido: @pssarellas Adamari López es la eternamente bella a quien también he tenido el privilegio de tener como paciente y amiga. Adamari no es de hacerse muchos tratamientos, más bien ella no es dada de hacerse demasiados tratamientos, y mucho menos remedios caseros como un día me confesara en una entrevista para People en Español hace unos años. Uno de los tratamientos que le he hecho a Adamari es la crioterapia facial que consiste básicamente en la aplicación de aire helado en la piel del rostro para ayudar a cerrar poros y a estimular la circulación sanguínea de la piel, algo sencillo pero muy efectivo. Eso sí, me consta que es muy constante con su rutina de cuidado en casa. Una rutina sencilla de limpieza, hidratación y protección solar pero constante y eso muchas veces es todo lo que se toma para mantener la piel joven y saludable. Jacky Bracamontes Bellos 2023 Credit: Foto: Carlos Rodríguez @carlosrodriguez.bo; Peinado y maquillaje: Laura Barceló @laurasbarcelo Otra de las bellas de este año es mi querida Jacky Bracamontes, uno de esos rostros que muy apropiadamente representa la belleza de la mujer Latina en todo su esplendor. Jacky como paciente es la más sencilla, no requiere de mucho cuidado porque genéticamente tiene muy buena piel además de que se cuida. Siempre me dice que es fanática de mi protector solar. ¡Eso es lo mejor que un paciente me puede decir porque eso quiere decir que lo usa! Para mi si alguien me dice que es lo básico para evitar el envejecimiento de la piel sin dudarlo les digo que es el uso diario del protector solar. Jacky también es fan de las infusiones de vitaminas en vena para la piel, en especial de las que contienen vitamina C y Glutatión. La vitamina C es un componente esencial para estimular la producción de nuevo colágeno en la piel y el Glutatión es un potente agente antioxidante que combate los radicales libres que envejecen nuestra piel. Así que aquí les dejo el secreto si quieren lucir una piel de reina de belleza como la de Jacky Bracamontes. Francisca y Gennaro Bellos 2023 Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator También tenemos a Francisca Lachapel quien representa a la mujer moderna dominicana no solo por su belleza sino también por su estilo natural cuando se trata de su cuidado de la piel. Obvio, Francisca es muy joven y no necesita de mucho tampoco para lucir siempre una piel rozagante. Como paciente nos hemos limitado a recomendaciones de productos acorde a su tipo de piel y la verdad tengo que darle el crédito que es muy buena aplicando lo aprendido. Un tratamiento que le ayuda a lograr el balance perfecto en su piel es el facial de sal. Un tratamiento que combina la exfoliación con sal marina y la acción de las ondas de ultrasonido para penetrar ingredientes activos en la piel. Este tipo de tratamiento es ideal para sacar las células muertas de la piel y dar un brillo natural a la piel, lo cual Francisca muestra con mucho orgullo. Erick Elias Bellos 2023 Credit: Luis de la Luz Los hombres tanto como las mujeres estamos muy bien representados en la lista de este año, entre ellos Erik Elías, quien no solo es muy buen amigo sino uno de mis pacientes más fáciles de tratar. Erik es cero complicado y se deja llevar por mis recomendaciones. Erik tiene una piel gruesa de muy buena calidad, esto lo hace menos propenso a ciertos problemas como son la flacidez y las arrugas así que el tratamiento de elección para él, además del cuidado en casa con productos de grado médico, es el hydrafacial. Este tratamiento de limpieza profunda mediante la acción de la tecnología vortex que combina el poder de la succión y la acción de exfoliantes químicos como es el ácido glicólico. En su caso finalizamos el tratamiento con un suero booster para balancear la producción de grasa en la piel y nutrir a profundidad para una apariencia fresca y renovada. Como experto en belleza y cuidado de la piel, para mí los 50 más bellos de People en Español es una forma de recordarnos que la belleza viene en muchas formas y colores. Pero, sobre todo, que el concepto de belleza es una opinión subjetiva y en constante cambio. El destacar la belleza de nuestros latinos famosos es una forma de destacar los atributos físicos de nuestra raza Latina y de vernos reflejados de una forma u otra en la imagen y semejanza de nuestros personajes favoritos. Y lo que aún es más importante, un recordatorio que todos tenemos el potencial de ser bellos en nuestro propio y único estilo.

