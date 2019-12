Mira cómo puedes reducir grasa si lo tuyo no es la dieta y el ejercicio Si el gimnasio te da alergia, esto puede ser para ti. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo mires por donde lo mires no hay nada como una dieta equilibrada y ejercicio físico, no solo para mantener tu peso ideal sino para estar sano en general. Si te cuesta especialmente incluir esto en tu rutina, también puedes hacer “trampas” con tratamientos estéticos que te ayudan a rebajar centímetros y eliminar grasa de forma más rápida. Esta semana nuestra experta en moda y belleza, Kika Rocha, comparte dos procedimientos con este objetivo si este es uno de tus propósitos de fin de año. Rocha ha visitado el centro de la Doctora Iffie Okoronkwo, en Manhattan, que trabaja con una tecnología llamada Cutera Trusculpt ID que promete reducir hasta un 24 por ciento la grasa de tu cuerpo en un solo tratamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de identificar la zona donde se concentra más grasa, se aplica el dispositivo que emite calor con la finalidad de eliminar las células grasas. “Se siente caliente, pero nada insoportable”, reconoce la paciente. “Las células grasas se eliminan por un proceso natural del cuerpo [que se conoce como] apoptosis”, explica Jeffrey de la Cruz, que trabaja con esta tecnología en la consulta de la Doctora Okoronkwo. “Es importante mencionar que la temperatura solo atraviesa la capa de la piel y las células grasas, se detiene a nivel muscular y no afecta a ningún órgano”. En la segunda parte del tratamiento se aplica otra máquina que promete ayudarte a tonificar, esculpir y definir los músculos. “Con esta máquina podemos desarrollar músculo a corto plazo y de una forma segura”, asegura de la Cruz. Advertisement

