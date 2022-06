El mejor tratamiento para tratar los pies resecos y escamosos Este producto es perfecto para los meses de verano en los que usamos muchas sandalias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sabemos que existen cremas y otros productos que pueden ayudar a que los pies estén suaves. Eso sí, nada como un tratamiento más profundo como las mascarillas o los peels. Y es que, aunque no lo creas, en los pies se pueden hacer algunos de los mismos tratamientos que nos hacemos en la cara y en el cuerpo. Son muchas las mujeres y hombres que tienen la planta de los pies superresecas y escamosas, por lo tanto, necesitan usar mascarillas una o dos veces por semana y también\;' una crema hidratante antes de dormir, y si es necesario, dormir con medias especiales que ayudan a que los pies retengan la hidratación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando el problema es extremo, nada como un potente tratamiento como el Fruit Acid Smoothing Foot Peel, de Boscia, un producto que puede hacer maravillas por tus pies. Está formulado con ácido alfahidroxido, papaya, naranja, manzana y extracto de limón, ingredientes que penetran profundamente en la piel y disuelven la piel muerta, dejando los pies más suaves y hidratados. mascarilla para pies Credit: Cortesía Este es uno de los tratamientos más efectivos en el mercado y da resultados desde la primera vez que lo usas. Así es que ya sabes que usar en este verano cuando los pies se resecan más con el uso de tantas sandalias. Es recomendado dejar las "botas" puestas por 90 minutos y usar medias encima para que el resultado sea aún mejor. El Fruit Acid Smoothing Foot Peel, de Boscia cuesta $18 y lo puedes comprar en boscia.com

