Descubre qué es la "silla mágica" para fortalecer el suelo pélvico Descubre un tratamiento rápido y no invasivo para fortalecer los músculos de esta zona clave para la salud el bienestar de las mujeres. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Todavía no has oído hablar del suelo pélvico y cómo fortalecerlo? Se trata de un conjunto de músculos que sostienen la parte inferior del abdomen, órganos como la vejiga o el útero, y que cuando está debilitado puede causar problemas como incontinencia urinaria, dolores de espalda o disfunciones sexuales, entre otros. Hoy nuestra experta de moda y belleza Kika Rocha ha visitado la consulta de la Dra. Yael Halaas, en Nueva York donde la cirujana plástica ha presentado una nueva tecnología para tratar la incontinencia y mejorar ese área. “Emsella es la silla mágica”, dice. “Es un [sistema] de estimulación electromagnética para fortalecer los músculos del piso pélvico y ayuda con todo tipo hgde incontinencia”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de ayudar a controlar la orina si tienes problemas de incontinencia, esta tecnología también puede a ayudarte a mejorar tu vida sexual o a recuperar el tono de esos músculos después de tener un bebé. El tratamiento tiene una duración de unos 28 minutos y, como explica Rocha en el video, ni siquiera es necesario cambiarte de ropa y al sentarte en la silla sientes algo similar a las cosquillas en la zona. Lo mejor del tratamiento es que no requiere tiempo de recuperación, puedes irte tranquilamente a casa inmediatamente después del tratamiento sin sufrir molestias. Advertisement

Close Share options

Close View image Descubre qué es la "silla mágica" para fortalecer el suelo pélvico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.