Este tratamiento estimula el crecimiento de cabello y evita que se quiebre Es uno de los productos más populares del momento y tienes que agregarlo a tu rutina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para la mayoría de las mujeres la salud de su cabello es muy importante. Por eso no escatiman en esfuerzos ni gastos para que este se mantenga en óptimas condiciones. Sin embargo, muchas veces esos esfuerzos no dan frutos, sobre todo cuando el cabello ha pasado por procesos como la decoloración y está quebradizo y peor aún, no crece. Hay productos que prometen incentivar el crecimiento, pero no siempre dan los resultados deseados. Ahora bien, en los últimos tiempos los exfoliantes capilares se han vuelto bastante populares y una de sus funciones es precisamente hacer crecer el cabello. Este tipo de productos tienen muchas funciones, entre ellas combatir la grasa y la caspa, y por su puesto estimular el crecimiento. Un exfoliante capilar hace lo mismo que hace el scrub para el cuerpo, limpiar profundamente y deshacerse de los residuos de productos que se han estado acumulando. Uno de los más populares el Scalp Care Revitalizing Treatment, de Living Proof. Este innovador tratamiento para el cuero cabelludo está compuesto por un complejo de folículos saludables -proteína de levadura, sal de zinc- que fortifican la hebra del cabello, las raíces y el cuero cabelludo. Además, también contiene una mezcla de péptidos que le dan brillo al cabello, al igual que ésteres de jojoba y vitaminas, que hidratan el cuero cabelludo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN exfoliante capilar, living proof Credit: Cortesía Si lo usas con frecuencia verás como tu cabello se empieza a poner más fuerte y abundante. También dejará de romperse con su constante uso verás cómo crece y con el constante uso, se ve más largo y brilloso. Lo mejor es que viene con un aplicador que hace más fácil y rápido su uso. Este es un paso que debes incluir en tu rutina porque tu cabello se lo merece. El Scalp Care Revitalizing Treatment, de Living Proof cuesta 32 y lo puedes comprar en sephora.com

