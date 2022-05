Este innovador tratamiento elimina la grasa y la flacidez en solo algunas sesiones Evolve se ha convertido en el tratamiento favorito para la famosas que quieren deshacerse de esos rollitos de grasa y la flacidez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No existe un límite en las mujeres a la hora de buscar la manera de lucir regias a cualquier edad, en especial cuando se trata de su figura. Además de dietas y ejercicios, en el mercado existen decenas de procedimientos invasivos y no invasivos que prometen deshacerse de la grasa acumulada, la celulitis, la flacidez y cualquier otra cosita que las moleste de su cuerpo. Entre esos innovadores tratamientos está Evolve, el cual se ha convertido en el favorito de famosas como Jessica Simpson y Nikki Bella entre muchas otras. Por eso, para entender mejor de qué se trata ese maravilloso tratamiento que promete dejarnos luciendo más estilizadas y fabulosas, hablamos Naim Dahdah, doctor en medicina interna y director de D-Clinik, en dónde se practica este innovador procedimiento. El experto nos contó todo lo que debes saber antes de irte corriendo a probarlo. ¿Qué es Evolve? Evolve es un tratamiento de cuerpo completo para la remodelación, tonificación muscular y celulitis. Se practica sin cirugía, sin anestesia, sin cicatrices ni tiempo de descanso. Es un tratamiento para darle definición al cuerpo. Está basado en la tecnología de radiofrecuencia. La energía de la radiofrecuencia calienta el tejido y distribuye el calor en la piel y la grasa subyacente, haciendo que los tejidos se calienten. Los aplicadores proporcionan un calentamiento para remodelar las capas subdérmicas de la piel. Evolve da resultados naturales de moldeamiento del cuerpo. ¿En qué áreas del cuerpo se puede hacer? Sirve para tonificar y resaltar áreas determinadas del cuerpo, como el estómago y los glúteos, al igual que para mejorar la flacidez debajo de los brazos y en otras áreas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quiénes se lo pueden hacer? Todo el mundo puede hacerse Evolve, especialmente las personas que se han hecho una liposucción y notan que todavía tienen flacidez. Esta es una alternativa maravillosa para terminar el trabajo de definición. También es ideal para las personas que hacen ejercicios y, pero tienen áreas que necesitan resaltar con ayuda adicional. ¿En qué tiempo se ven los resultados? Los resultados varían de persona a persona. Este es un tratamiento gradual que se ve al paso de varias sesiones de consistencia. Es como ir al gimnasio, sin sudar ni tener que hacer los ejercicios. evolve, grasa Credit: Cortesía evolve, grasa Credit: Cortesía ¿Cuántas sesiones se necesitan en total? Lo mejor es hacer un plan semanal que vaya de acuerdo a las necesidades del paciente. No es una varita mágica, pero sí muy potente y eficaz. Las sesiones varían con las necesidades de cada paciente y las áreas por tratar. ¿Cuánto cuesta? Los precios varían dependiendo del área del cuerpo, pero pueden empezar en $50 por modalidad. Por eso, recomendamos una membresía de Evolve de 2-3 meses para ver los resultados óptimos.

