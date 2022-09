Este nuevo procedimiento te ayuda a deshacerte de la grasa corporal en solo una sesión El procedimiento se llama BodyTite y según expertos es mucho mejor que la liposucción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La liposucción se han vuelto la forma más popular para tener una figura más delgada y son muchas las mujeres las que recurren a este peligroso proceso para obtener el cuerpo que desean. Sin embargo, hay muchas otras chicas que no se atreverían a someterse a una operación para deshacerse de esa grasa no deseada. Por suerte para ellas, existen varios procedimientos mucho más seguros y que también dan resultados increíbles. Uno de ellos es el BodyTite, un procedimiento que promete mejores resultados que una liposucción sin los riesgos, el tiempo de recuperación ni el dolor. Hablamos con el doctor Naim Dahdah, médico internista y fundador de D-Clinik, un centro estético ubicado en el sur de Florida en dónde se realiza este tratamiento, para que nos contara todo acerca de esta nueva e innovadora opción para lucir una figura de infarto. Doctor, ¿qué es el BodyTite? El Bodytite es la última tecnología estética para la extracción de grasa corporal, un procedimiento que puede hacerse en áreas pequeñas como párpados, surcos nasogenianos, papada y rodillas y, además, en áreas más grandes como love handles, espalda y abdomen. Es un proceso que se hace de forma ambulatoria y con tiempo de reposo de tan solo 5 días. ¿Por qué se dice que es mejor que la liposucción? El procedimiento sirve para extraer la grasa corporal en algunas áreas del cuerpo pero ofreciendo los mejores resultados en cuanto a la contracción de la piel. Estudios han demostrado que la liposucción convencional solo recoge la piel en un 8%. Sin embargo, al usar Bodytite la piel se contrae hasta en un 47% SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quiénes son candidatos para este procedimiento? Las personas con un índice corporal menor a 30 podrían calificar para el procedimiento con excelentes resultados en zonas más grandes. Sin embargo, cada caso debe evaluarse por separado, así como el historial clínico del paciente. ¿En cuánto tiempo se ven los resultados? Los resultados finales pueden verse en un periodo entre los 3 y los 6 meses posteriores a la realización del procedimiento. Sin embargo, inmediatamente se logran ver cambios en el volumen del área tratada, todo depende de la necesidad puntual del paciente y el porcentaje de grasa extraída. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Con una sola sesión los resultados son sorprendentes, especialmente en áreas pequeñas. Sin embargo, cada caso es distinto y los resultados varían. Ahí recae la importancia de la evaluación previa, pero comúnmente una sola sesión es suficiente. ¿Cuál es el precio ? Los precios varían dependiendo de la necesidad del paciente, la zona a tratar y la evaluación previa que se realice. La aplicación en las áreas más pequeñas oscila entre los 2000 y 3000 dólares. BodyTite Credit: Cortesía ¿Cuáles son los pros y los contras? Entre los pros podemos encontrar una recuperación más rápida ya que no sólo se licua la grasa sino que se coagulan los vasos sanguíneos por lo que tampoco hay moretones. Ayudamos a estimular la producción de colágeno y elastina permitiendo que la piel pegue de forma más eficiente y puede hacerse en pequeñas áreas. Entre los contras se han identificado enrojecimientos e hinchazón por cortos periodos de tiempo en la zona tratada y que por supuesto, se requiere evaluación previa pues no todos califican. ¿Cómo funciona? Antes del procedimiento inyectamos una anestesia local, lo que permite que la persona esté despierta y consciente en todo momento. También podemos recurrir a pastillas para sedar un poco si la persona sufre de ansiedad. Posteriormente introducimos la cánula de BodyTite en la zona a tratar para licuar la grasa y calentar la zona previamente a su extracción a través de otra cánula. Es precisamente ese orden lo que genera los resultados más efectivos.

