El nuevo e innovador tratamiento para perder peso sin necesidad de una operación Este procedimiento ayuda a reducir el apetito y a mejorar el índice glucémico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los procedimientos que existen en este momento para las personas que desean bajar de peso y que la verdad son bastante efectivos. Por eso se han vuelto tan populares, incluso entre los famosos. No es un secreto que el bypass gástrico es una de las opciones más populares, pero existe otro tratamiento, no invasivo, que promete maravillas. Hablamos de la terapia de la semaglutida, que ayuda a reducir el apetito y mejorar el control de la alimentación, además de mejorar el índice glucémico. Hablamos con Viznu Ferreira, fundadora del centro estético Vizage Aesthetic Center, ubicado en la ciudad de Miami. La empresaria venezolana nos contó todo acerca de esta innovadora terapia, aprobada por la FDA y disponible para todo el que la necesite. Viznu, ¿qué es la semaglutida? La semaglutida es un análogo del péptido similar al glucagón (GLP-1). GLP-1 es una hormona producida en el intestino delgado que estimula la secreción de insulina e inhibe la secreción de glucagón, lo que reduce el azúcar en la sangre. Los estudios muestran que la semaglutida reduce el apetito, mejora el control de la alimentación y reduce los antojos de alimentos, además de mejorar el control glucémico. ¿Qué resultados puedo esperar de la terapia con semaglutida? Con este tratamiento se logran resultados efectivos en poco tiempo, y muchas personas con obesidad mórbida, han logrado efectos equivalentes a los que podían haber conseguido con una bypass gástrico. Los resultados del ensayo de semaglutida mostraron que los adultos con sobrepeso que recibieron semaglutida semanalmente, tuvieron una pérdida de peso promedio de un 20 % de su peso inicial en un año. Con nuestro método en Visage Aesthetic Center logramos bajar ese % de grasa y mantener la masa muscular. Esto garantiza que el metabolismo se mantenga acelerado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Es Doloroso? No es doloroso, ya que se aplican en dosis pequeñas y lo puede hacer el mismo paciente, luego de que se le hace todo el protocolo inicial. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Eso va a depender de cada paciente, pero por lo general la primera fase debe durar al menos 5 semanas. Después de ver los resultados, entonces se va determinando cuánto debe extenderse el tratamiento. ¿Se necesita tiempo de reposo después de este proceso? No, este tratamiento no es nada invasivo. Consiste en la aplicación por medio de una inyección. Lo único que necesitas es tener una alimentación balanceada, y apoyarte con algo de ejercicio, de ser posible. Tratamiento bajar de peso Credit: Cortesía ¿Cuáles son los efectos secundarios de la semaglutida? Los efectos secundarios más comunes incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago y estreñimiento. El riesgo de efectos graves aumenta en pacientes con hipoglucemia, problemas renales y riesgo de reacciones alérgicas. Tratamiento para bajar de peso Credit: Cortesía Tratamiento bajar de peso Credit: Cortesía tratamiento bajar peso Credit: Cortesía ¿Los resultados son duraderos? ¿Qué se debe hacer para mantenerlos? Los resultados son duraderos mientras que el paciente se cuide. Es decir, hasta el momento, ni una cirugía plástica garantiza resultados permanentes ya que el aumento del tejido graso siempre va existir cuando comemos azúcar y carbohidratos. Lo que sí es cierto es que la semaglutida ayuda a que tu páncreas produzca los niveles correctos de insulina. Mientras que te mantengas saludable y haciendo ejercicios, siempre vas a mantener tu peso ideal. ¿Cuánto cuesta? El precio actual es de $230 por 100iu, que va a durar 5 semanas inicialmente y el tiempo va a ir dependiendo del protocolo a seguir con el paciente y su sobrepeso. Es necesaria una evaluación inicial ya que todos nuestros tratamientos son personalizados.

