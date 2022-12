Si planeas moldear y estilizar tu silueta en el 2023 este tratamiento es para ti Conoce las ventajas del Venus Legacy una de las alternativas más modernas y vanguardistas del mercado que consigue que el cuerpo y la cara recuperen su firmeza y juventud Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para esta entrega de los #EspecialesconKika visitamos el centro estético Renuev Spa en Manhattan, donde la experta Milena López nos explicó y demostró, como verás en el vídeo arriba, todos los detalles del tratamiento Venus Legacy, un nuevo dispositivo para tratar el contorno corporal de manera no invasiva que proporciona ventajas tales como la reafirmación de la piel, la reducción de la celulitis y la disminución de pliegues y arrugas. A la hora de utilizar novedosas técnicas es fundamental ponerse en manos de un especialista calificado, por eso acudimos a Renuev Spa, donde Milena López como experta nos resume en esta entrevista las particularidades principales del tratamiento: ¿Qué es el Venus Legacy? ¿Para qué sirve este tratamiento? Es el único aparato del mercado que combina la radiofrecuencia multipolar, la magnetoterapia y la succión. El tratamiento Venus Legacy sirve para tratar la flacidez, la celulitis y las adiposidades localizadas. Consigue reducir el volumen, redefine el contorno corporal y evitaliza la piel. Es ideal para aquellas personas que no quieren operarse quirúrgicamente o necesitan un complemento de tratamiento después de una intervención. El Venus Legacy incorpora una succión variable que lo hace más agradable y rápido y un termómetro que nos permite tener la temperatura adecuada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Sirve también para prevención? A partir de los 35 años podemos beneficiarnos de este tratamiento en la cara para tratar la papada o las bolsas. Y a cualquier edad podemos utilizarlo para mejorar la celulitis porque permite reducir la acumulación de grasa y de agua que da el aspecto de piel de naranja, al tensar la piel. También permite tratar el estiramiento de la piel del abdomen que se produce en el embarazo. Por eso es un tratamiento ideal para recuperar la figura tras el parto. ¿Duele? No es nada doloroso, incluso la mayoría de los pacientes suelen decirnos que sienten una sensación de calor agradable. Es un sistema seguro, indoloro y con resultados desde la primera sesión y a largo plazo. Venus legacy Kika Credit: Kika Rocha ¿Cuántas sesiones se requieren? Se necesitan de 8 a 10 sesiones en el cuerpo. La frecuencia de las sesiones puede ser entre dos a cuatro semanas. Todo esto dependerá del grado de flacidez y celulitis del paciente. ¿Se debe tener algún cuidado especial después cada sesión? Recomendamos beber mucho líquido, agua pura o tés herbales para ayudar a la eliminación de toxinas. Se puede hacer una vida normal inmediatamente después del proceso y seguir los consejos de alimentación sana con alimentos bajos en grasa y azúcar. También recomendamos evitar la exposición al sol en las siguientes 48 horas. Como vimos, Venus Legacy ofrece excelentes resultados de forma totalmente indolora y sin tiempo de recuperación. Esta terapia complementada con un masaje manual ayuda a lograr el objetivo de manera más rápida y efectiva. Para mayor información o programar el tratamiento les recomendamos seguir la cuenta de Instagram de Renuev Spa @renuevaculptingnyc para agendar su cita.

