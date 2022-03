¿Qué es el efecto "labio mordido"? Entérate del tratamiento innovador con microagujas El Dr. Campos nos comparte los detalles detrás del procedimiento que está marcando tendencia Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El deseo de muchos para lograr unos labios carnosos crece cada día y la tecnología detrás de la medicina estética nos sigue dando opciones para lograrlo. Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos nos contó como trabaja la terapia de microagujas para lograr un efecto de "labio mordido". ¿En qué consiste? Los tratamientos con microagujas se realizan con un dispositivo compuesto por múltiples microagujas que introducen en la piel activos estimuladores de colágeno, ácido hialurónico, silicio orgánico o activos despigmentantes. A través de estas microperforaciones, se consigue estimular la producción de colágeno y elastina. Está indicado para todo tipo de pieles y además puede utilizarse en zonas finas y sensibles como el contorno de ojos, párpados y labios. Mediante esta técnica se puede lograr un aspecto más sano e hidratado de los labios, mejora su color, aporta volumen y se conseguirá también atenuar y difuminar las arrugas. ¿Es doloroso? Para nada. Se utiliza anestesia tópica, así que la mayoría de los pacientes durante el tratamiento describen una sensación de suave hormigueo, pero no dolor. Al terminar, observarás un ligero enrojecimiento e inflamación que acabará desapareciendo de 24 a 48h. Además, durante los primeros días, los labios necesitarán hidratación por eso, el uso frecuente de cosméticos hidratantes ayudará a aliviar este problema. ¿Es seguro? Antes de considerar las microagujas para el contorno de labios, debes comprender por qué esta zona debe tratarse con especial consideración. La capa superior protectora de los labios es mucho más delgada que en el resto de la cara. Tus labios no solo tienen físicamente menos piel para protegerlos, sino que también carecen de glándulas sebáceas, que secretan aceite para hidratar el resto de tu piel. El clásico rosado natural de los labios proviene de los vasos sanguíneos que se encuentran debajo y que se ven a través de las finas capas de piel de los labios. Existen dispositivos en el mercado para uso doméstico, conocidos como dermaroller, que prometen una apariencia más tersa y juvenil. Pero dada la naturaleza delicada de la piel de los labios, no es buena idea hacerlo en casa. Mi recomendación es acudir a un profesional para asegurarte que el procedimiento es hecho de manera segura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su costo? Generalmente tiene un costo de $150 a $250 por sesión. Toma en cuenta que en promedio se necesitan dos o tres sesiones para lograr óptimos resultados. Una última recomendación… Como hemos podido apreciar, las microagujas en el contorno de los labios puede tener múltiples beneficios, pero si estás buscando algo un poco más permanente que esta opción, puedes valorar los rellenos dérmicos inyectables para agregar volumen, los cuales generalmente duran unos seis meses antes de que necesites otra aplicación. Y si las inyecciones o las microagujas no son lo tuyo, también cuentas con la tecnología láser de Liplase de Fotona. Una vez más les recuerdo la importancia de acudir a un especialista certificado y no dejarse llevar por la moda o lo que vemos en redes sociales, muchos de los dispositivos y "trucos" caseros que se comparten no son seguros. ¡siempre recuerda que las tendencias nunca reemplazan una evaluación personalizada por un experto!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué es el efecto "labio mordido"? Entérate del tratamiento innovador con microagujas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.