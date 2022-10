Este tratamiento levanta el rostro sin necesidad de cirugía ¡Mira los resultados después de una sesión! ¡Olvídate del bisturí! Aquí los detalles de Sofwave la nueva alternativa para remodelar y rejuvenecer tu apariencia que estimula la producción de colágeno natural y reduce las líneas de expresión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En esta entrega de los #EspecialesconKika visitamos en Nueva York a la doctora Marina Peredo, dermatóloga certificada para experimentar el novedoso tratamiento de Sofwave que además tuve la oportunidad de experimentar como verás en el vídeo arriba. Antes de pasar a la sala de tratamiento en su consultorio de Skinfluence hicimos una interesante entrevista donde nos detalla todas sus revolucionarias ventajas. Aquí te compartimos todo lo que nos contó: ¿Doctora Peredo qué es Sofwave? Es un tratamiento que se realiza en el consultorio médico en la cara y el cuello para estimular y remodelar el colágeno, mejora las líneas y arrugas faciales con la nueva tecnología ultrasonido SUPERB o Synchronous Ultrasound Parallel Beam. Es una alternativa no invasiva aprobada por la FDA para levantar las cejas, levantar la piel laxa debajo del mentón y el tejido del cuello; además de reducir las líneas y arrugas faciales. Dra Peredo y Kika Credit: Kika Rocha Es un método seguro, rápido y efectivo para construir colágeno y elastina en la piel, pues a medida que envejecemos, el colágeno comienza a disminuir. ¡Esto sucede ya a partir de los 20 años!. La tecnología SUPERB de Sofwave calienta el colágeno a la temperatura adecuada y desencadena una respuesta curativa que aumenta tanto el colágeno como la elastina y por eso la piel tendrá un aspecto más joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo comienzan a notarse los resultados? Después de un tratamiento de 30 a 45 minutos la piel ya se siente más tensa y tonificada pero los pacientes muestran una mejora significativa y muy nítida en 12 semanas. ¡Las fotos del antes y después son impactantes! sofwave b/a Credit: Cortesia Sofwave ¿Hay tiempo de inactividad o hematomas después de realizarse el Sofwave? ¡Para nada! Después del tratamiento, pueden reanudarse las actividades diarias de inmediato o al instante sin que nadie sepa que recibió un tratamiento en el consultorio. Solo se utiliza un anestésico tópico para la zona a tratar y la piel al final puede quedar un poco roja por un breve periodo de tiempo. B/A sofwave Credit: Cortesia Sofwave ¿Hay restricciones a según el color de la piel? ¡No hay ninguna! Este tratamiento pionero funciona en todos los tonos de piel durante todo el año. De manera que puede realizarse en cualquier estación o temporada. Su visto es de $2.500 aproximadamente y el número de sesiones depende de la edad y condición de la piel pero con el primero se nota la mejoría. kika sofwave Credit: Kika Rocha Sofwave ha recibido varios premios del gremio y publicaciones especializadas como NewBeauty, Elle y Cosmopolitan. Si deseas conocer más sobre el tratamiento o agendar una cita con la doctora Marina Peredo puedes visitar su página web en Skinfluence MD y seguirla en Instagram y Facebook @skinfluencemd Es importante recalcar siempre que para cualquier tratamiento estético vale consultar y contar con la asesoría de un médico experto y certificado en el tema para estar siempre seguros y evitar contratiempos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este tratamiento levanta el rostro sin necesidad de cirugía ¡Mira los resultados después de una sesión!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.