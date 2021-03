El increíble tratamiento que elimina la grasa corporal Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El verano ya nos está tocando a la puerta, así es que muchos de nosotros comenzamos a pensar en cómo eliminar de forma efectiva esas libritas de más que acumulamos durante los meses de invierno y que no hemos podido eliminar con dietas ni ejercicios. Por suerte existen varios procedimientos que pueden ayudarte a lucir mucho mejor para los cálidos días de verano o para esas merecidas vacaciones que están en puerta. Uno de esos tratamientos, es la combinación del láser y el electromagnetismo de alta velocidad. Hablamos con el doctor Daniel Campos, DNP, especialista en estética y antienvejecimiento, para que nos explicara con lujo de detalle de qué se trata esta increíble opción para deshacernos de los rollitos. 1- Este procedimiento está compuesto por dos pasos. El primero es usando BodySculp, un nuevo tratamiento de contorno corporal no quirúrgico que utiliza energía de láser de diodo para destruir permanentemente las células grasas rebeldes. 2- El segundo paso consiste en la aplicación de electromagnetismo de alta intensidad. Esto contrae los músculos, logrando así un mejor tono muscular y ayudando a eliminar más efectivamente la grasa destruida por el láser, esto a través del sistema linfático. 3- La energía láser que emite BodySculp penetra efectivamente en la hipodermis para apuntar al tejido graso y destruirlo sin dañar la superficie de la piel. Además, posee un sistema de enfriamiento al contacto que protege la piel del daño producido por el calor en la capa grasa. 4- En el caso del electromagnetismo de alta intensidad, este pasa el tejido graso y concentra su actividad en los músculos, los cuales se contraen y se relajan 23 mil veces en un periodo de treinta minutos. Esta contracción hace que el músculo se desarrolle lo cual ofrece la versatilidad de poder aplicarlo en varias partes del cuerpo, incluyendo el abdomen, los muslos, los brazos y los glúteos. 5- Esta combinación de tratamiento es popular para reducir la grasa no deseada, especialmente entre las personas que desean evitar un procedimiento de liposucción más invasivo y que tienen menos de 30 libras o 15 kilos de sobrepeso. 6- Cada sesión BodySculp dura 25 minutos y se realizan unos tres tratamientos, que deben hacerse con un mes de intervalo entre sesiones. Por su lado, la sesión de electromagnetismo de alta intensidad dura 30 minutos y se deben realizar 8 sesiones con una frecuencia de dos veces por semana. 7- Los resultados se empiezan a notar entre dos a seis semanas, con resultados completamente visibles en tres meses.

