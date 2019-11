El tratamiento láser favorito de Frida Sofía para tener la piel perfecta antes de un evento La mexicana se atreve a compartir uno de sus trucos de belleza en video para mostrar cómo mantiene la piel libre de grasa. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los que siguen a Frida Sofia en las redes saben que la mexicana se cuida muchísimo y cuando tiene una alfombra roja o evento especial aún más. Uno de sus truquitos para esos eventos especiales es ponerse en manos del Dr. Campos, nuestro colaborador experto en piel y envejecimiento, quien ha sugerido un tratamiento láser para conseguir una piel digna de la alfombra roja del que nos ha dado todos los detalles. Hollywood Laser Peel es uno de los tratamientos más solicitados en la consulta del Dr. Campos. y no solo por famosas. "Es el mismo láser que se utiliza para eliminar tatuajes, hace que se absorba el pigmento oscuro del carbón y con él salen las impurezas, se cierran los poros y se elimina la grasa de la piel", explica. Después de aplicar una mascarilla de carbón, el doctor protege los ojos del paciente con unas gafas de sol y procede a pasar el láser línea a línea de forma vertical desde la frente hacia el centro de la cara. La mexicana asegura que el procedimiento no duele aunque tengas la piel grasa, pero sí hay que tener en cuenta algunas indicaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ejemplo, según explica Campos, este tratamiento no es recomendable para aquellas y aquellos que tienen la piel seca ya que esto puede resecarla aún más. Aunque puede quedar un poco de rojez en el día del tratamiento, Campos asegura que solo una dura unas horas y después del láser aplica una mascarilla hidratante con efecto frío para aliviar aún más la zona. "Es perfecto si tienes un evento especial", asegura. El Doctor asegura que es seguro hacerse este tratamiento una vez cada dos meses aproximadamente. "Hay que darle chance a la piel a que se recupere un poco", dice. Advertisement

Close Share options

Close View image El tratamiento láser favorito de Frida Sofía para tener la piel perfecta antes de un evento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.