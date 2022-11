¡Increíble! El sencillo tratamiento de Eva Méndez para levantar el rostro sí funciona ¡Otra razón más para olvidarse del bisturí! Aquí les mostramos cómo se aplican los mono threads o hilos tensores, el tratamiento de moda al que recurre la estrella para lucir regia. ¡Y no duele! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En esta entrega de los #EspecialesconKika visitamos en Nueva York al doctor Akis Ntonos para experimentar el novedoso tratamiento de los hilos tensores o Mono Threads y como verán en el video de arriba les traemos todos los detalles del procedimiento. La curiosidad por indagar más sobre este tratamiento empezó luego de ver a la actriz cubanoamericana Eva Méndez compartir en sus redes una foto de su cara mientras le realizaban el tratamiento donde Mariana Vergara, su doctora de confianza en Los Ángeles. Por eso ni corta ni perezosa contacté al doctor Ntonos, uno de los mejores expertos y escultores faciales de la gran manzana quien ha recibido varios reconocimientos como inyector estrella de tratamientos como Botox o Juvederm. Antes de pasar a la sala de tratamiento en su consultorio tuvimos una interesante charla donde nos detalla las revolucionarias ventajas de esta nueva alternativa para remodelar y rejuvenecer tu rostro por medio de los hilos tensores que estimulan la producción de colágeno natural y refuerzan la estructura facial. kika hilos Credit: Cortesia Kika Rocha Aquí están sus respuestas a las preguntas que todos los interesados deben tener en cuenta. ¿Doctor Ntonos cómo funciona este tratamiento? Vamos a usar los hilos tensores que vienen en su paquete estéril. Se trata de pequeños hilos de colágeno que se insertan en diversas zonas del rostro para tensionar la piel como los pómulos, la mandíbula, el cuello y el contorno de la cara. Una vez se aplican lo que sucede es que con el tiempo se van a disolver en los tejidos musculares y por ser fibras de colágeno van a reforzar estas zonas. ¿Cuándo se notan los resultados? El resultado se nota más o menos luego de seis semanas de tratamiento y la piel se verá más tensionada y joven. Mis pacientes adoran esta alternativa pues no es invasiva o dolorosa y el efecto es totalmente natural. ¿Cuánto tarda el proceso? El procedimiento se demora menos de una hora. Se empieza con la aplicación de anestesia en la zona a tratar y luego la inserción de los mono threads tarda realmente unos diez a quince minutos en cada área. Para explicar más o menos la función de estos hilos tensores menciono el ejemplo de los puntos quirúrgicos que se aplican en una intervención y que luego se absorben con el tiempo después de la cirugía. El cuerpo absorbe de la misma manera estos mono threads y en su lugar produce colágeno nuevo que es lo que causa el efecto tensor de la zona tratada. La crema anestésica a base de lidocaína se debe dejar por unos 20 minutos en la zona donde se van a aplicar los hilos tensores. Aunque el procedimiento no suele preferimos hacerlo para que los pacientes estén más cómodos. ¿Cómo son los mono threads? Los mono threads son hilos en espiral y vienen de dos tamaños. Los más largas son para zonas más extensas como la mandíbula o laterales del rostro. Los más cortos son para zonas más precisas, como alrededor de la boca, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones hay después de recibir el tratamiento? No se necesitan muchos cuidados especiales luego del tratamiento. Es mejor no hacer movimientos ni expresiones faciales extremos, tampoco ejercicio violento o actividades que provoquen sudoración excesiva. Es preferible no ir al gimnasio ese día. Al día siguiente ya se puede usar maquillaje. Es más casi un par de horas después del procedimiento el rostro lucirá normal. ¡Ya lo vieron! Los resultados finales se aprecian mejor luego de tres meses de tratamiento. El rostro lucirá más tenso pues las fibras nuevas de colágeno ayudarán a reforzar la estructura facial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como siempre es de vital importancia advertir que para realizarse cualquier tratamiento médico o estético es importante recurrir a un profesional en la materia. Esto asegura la mejor atención y resultados deseados.

