Morpheus8 es el nuevo tratamiento favorito de las famosa porque rejuvenece la piel en un dos por tres Kim Kardashian es una de las celebridades que se hace este procedimiento para tener una piel más firme y fresca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En busca de la llamada eterna juventud, las mujeres siempre están en la constante búsqueda de los mejores productos de belleza y de esos tratamientos que prometen quitarles unos cuantos años de encima en un abrir y cerrar de ojos. Por suerte, son muchos los procedimientos disponibles en el mercado y que ofrecen excelentes resultados. Uno de ellos es Morpheus8, uno innovador y efectivo tratamiento que tiene fascinadas a muchas famosas. Hablamos con el Dr. Naim Dahdah, medicina interna y director de D-Clinik, quien nos explicó cómo funciona este procedimiento y los increíbles beneficios que tiene para la piel. Si quieres lucir más fresca y joven, te va a interesar mucho esta información. Doctor Credit: Cortesía ¿Qué es el Morpheus8? Morpheus8 es un tratamiento fraccional para la piel que estimula la producción de colágeno de las capas subyacentes de la dermis. Al dirigirse a las capas más profundas de la piel, los tejidos de la cara y el cuerpo pueden ser remodelados para revelar una apariencia juvenil más radiante. ¿Cómo funciona? Esta tecnología utiliza energía de radiofrecuencia bipolar que es un método científicamente probado para remodelar y reconstruir el colágeno. Es mínimamente invasivo, y utiliza una matriz de micro agujas que emiten radiofrecuencia para renovar las capas más profundas de la piel sin casi ningún tiempo de inactividad para la persona. Estas micro agujas penetran a diferentes profundidades de la piel que van desde 1 mm, hasta 7 mm de profundidad, dependiendo de la indicación y del área de tratamiento. ¿Para qué se usa? Morpheus8 puede utilizarse en cualquier zona que pueda beneficiarse de la renovación de la piel y la renovación su dermal. Entre las zonas más tratadas están la cara, el área periorbital, el abdomen, los muslos, las piernas y los glúteos. También, ofrece excelentes resultados para la celulitis. Morpheus8 se puede combinar con otros tratamientos energéticos o inyectables para lograr resultados más extensos dependiendo de las necesidades de cada persona. ¿Qué resultados deja en el rostro? La piel quedará más rejuvenecida, más suave, más fresca y radiante. La textura de la piel estará más tersa y firme, y la flacidez mejorará en gran manera. Los resultados visibles se pueden ver en unos pocos días, pero generalmente después de tres semanas son más notables. Las mejoras continúan hasta tres meses después del tratamiento. ¿Cuáles son los pros? La maravilla del Morpheus8 y de la radiofrecuencia bipolar es que mejora en gran manera la flacidez de la piel y así retrasa los signos de envejecimiento. ¿Cuáles son los con? Se requiere de anestesia tópica y lleva un proceso de recuperación que puede tardar un promedio de 5 a 10 días dependiendo de la intensidad del tratamiento. Usualmente, recomendamos usar un gas conocido como gas nitroso que es un analgésico que ayuda a aliviar el dolor y la ansiedad. De esta manera, las personas tienen una experiencia mucho más cómoda y satisfactoria. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerlo? El número óptimo de sesiones a realizar dependerá específicamente de sus objetivos personales. Usualmente, se recomienda una sesión mensual por tres meses. Muchas personas escogen hacer aún más tratamientos ya que logran ver cambios significativos. ¿Se necesita tiempo de reposo? En realidad, no se necesita tiempo de reposo ya que el tratamiento no interfiere con las actividades diarias, pero se recomienda hidratar el área de tratamiento y evitar la exposición directa al sol. También se recomienda que los pacientes usen un buen protector solar de amplio espectro todos los días, ya que además de reducir su riesgo de cáncer de piel, los protectores solares también retrasan el envejecimiento. El beneficio de la tecnología daltónica de Morpheus8 es que se puede usar en todo tipo de piel. Las propiedades únicas permiten tratar aún tonos más oscuros. Dado que el tiempo de inactividad del paciente es mínimo, el maquillaje se puede aplicar de uno a dos días después del tratamiento. Los pacientes verán micro lesiones unos días después del tratamiento y un ligero enrojecimiento. ¿Cuánto cuesta aproximándose? El precio depende del área a tratar, pero en promedio oscila entre $600 a $1000 por área. ¿Cuáles famosos son fanáticos de tratamiento? Kim Kardashian y Paula Abdul son las más reconocidas que han documentado su uso.

