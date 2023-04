Este tratamiento facial rejuvenece el rostro tres años en tan solo una sesión Conoce las maravillas del nuevo protocolo para la piel con el que sales radiante y más joven luego de una hora de tratamiento Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para esta entrega de los #EspecialesconKika dedicada al cuidado de la piel acudimos a Bleu Spa & Beauty Studio en Nueva York donde sus propietarios y expertos esteticistas Jeisson Marbello y Lisette Juan nos invitaron a experimentar y conocer más de cerca los beneficios de un protocolo combinado para rejuvenecer, hidratar e iluminar el rostro. Todo el tratamiento está explicado al detalle en nuestro vídeo aquí arriba. Se trata en primera instancia del láser Genesis que promueve el colágeno, da brillo a la piel y aporta mayor volumen además de cerrar los poros. "El rostro luce más fresco y jovial inmediatamente después del primer tratamiento", dice la experta Lisette. La utilización del láser en la piel toma poco menos de 15 minutos y se puede realizar no sólo en el rostro sino en la zona del cuello y el escote. Todas se benefician del tratamiento que inmediatamente ayuda a las células a producir mayor cantidad de colágeno. El complemento a esta primera etapa con láser es el Hydrafacial o hidrofacial que "limpia, tonifica, exfolia y estimula el colágeno existente en la piel y potencializa el efecto del láser", explica Marbello. Este procedimiento tiene cuatro etapas en las que se emplean diversos sueros enriquecidos con péptidos, vitaminas y otros nutrientes. El dispositivo cuenta con distintos tipos de cabezales para tratar la piel que se van intercalando según las necesidades específicas de cada paciente. En este caso se buscó nutrir, hidratar profundamente y proporcionar luminosidad al rostro. Los potentes ingredientes se proveen a la piel por la vía de penetration transpercutánea. Con la ayuda del vapor para dilatar los poros, ayudar a desintoxicar y así inicia con una limpieza profunda. La epidermis estará de esta manera lista para absorber todos los nutrientes que se le aplicarán en los pasos siguientes. Al finalizar se aplica una deliciosa mascarilla facial con colágeno y pétalos de rosa que remata el procedimiento con un impactante efecto: ¡Puro glow natural sin necesidad de filtros o maquillaje! Bleu Spa face mask Credit: Joan Wallace PESP Este dúo dinámico de Jeisson Marbello y Lisette Juan creó Blue Spa and Beauty Studio para cumplir un sueño y plasmar la idea de crear un centro de estética donde se ofrecen tratamientos corporales y faciales donde lo primordial fuera la calidad del servicio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las alternativas son variadas pues de ofrecen tratamientos para moldear la silueta, levantar los glúteos, disminuir cicatrices producto de cirugías. "Todo está encaminado a que nuestras clientas se sientan mejor en todo lo relacionando con su apariencia personal", dice el experto. "Trabajamos con equipos de grado médico, láseres específicos para remover tatuajes, eliminar el vello corporal permanentemente, tratar el acné y la lesiones causadas por este", agrega Lisette. Lo importante siempre para cualquier tratamiento estético es buscar expertos certificados para colocarse en buenas manos y obtener los resultados esperados. Para conocer más sobre Bleu Spa and Beauty Studio y su amplio portafolio de servicios puedes seguirles en Instagram en @bleuspany y pedir tus citas en el: 917 353 0017. Bleu Spa and Beauty Studio está ubicado en 5030 broadway suite 645 New York, New York.

