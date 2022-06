Este procedimiento promete desaparecer la celulitis en solo tres sesiones Con solo tres sesiones, este procedimiento no promete desaparecer la celulitis de las pompas y los muslos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La celulitis es un mal aqueja a muchas mujeres, incluyendo a las famosas. Algunas no les prestan mucha atención, mientras que otras se pasan el tiempo buscando remedios caseros o tratamientos profesionales que las ayuden a por lo menos disimular la llamada piel de naranja. Lo cierto es que una buena alimentación y una rutina de ejercicios ayudan considerablemente a mejorar esta condición, pero por suerte también existen tratamientos que prometen desaparecerlas por completo y en pocas sesiones. Uno de esos procedimientos, no invasivos, es el QWO, una nueva y revolucionaria inyección que está dando increíbles resultados. Para saber más de este extraordinario tratamiento que le está dando un alivio a muchas mujeres, hablamos con el doctor Sadyk Fayz, especialista en procedimientos estéticos no invasivos, de antienvejecimiento y tratamientos estéticos íntimos, quien nos contó todo acerca de este tratamiento de belleza. ¿Qué es la inyección QWO? Para eliminar esas marcas en tu cuerpo se creó este tratamiento que consiste en que las enzimas en QWO, llamadas colagenasas, se inyectan directamente en la zona afectada, redistribuyendo las células grasas y estimulando el crecimiento de colágeno nuevo. El procedimiento es no quirúrgico y consta de hasta 12 inyecciones por área que son administradas con 21 días de diferencia en 3 visitas ¿En qué partes del cuerpo se puede poner esta inyección? El QWO, está aprobado por la FDA, para tratar la celulitis moderada y severa en las pompas, pero igualmente efectivo en los muslos. Yo lo he usado, con mucho éxito, para tratar la celulitis en los muslos. Está usándolo en las pompas y en los muslos. ¿Tiene efectos secundarios? QWO es ampliamente considerado un tratamiento seguro y efectivo. Hay que resaltar que tiene el potencial de causar efectos secundarios que son leves, temporales y no afectan el resultado final. Entre esos efectos secundarios está el enrojecimiento del área, la hinchazón, moretones, picor, zonas que se pueden sentir duras y calidez en el área del tratamiento. En casos raros, QWO puede causar complicaciones más graves, incluida una reacción alérgica. Los signos y síntomas de una reacción alérgica a QWO deben informarse y tratarse de inmediato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo se pueden empezar a ver los resultados? La mayoría de las mujeres comienzan a ver una mejoría dentro de las tres semanas del tratamiento, pero pueden pasar hasta diez semanas para que los resultados se noten por completo. Durante este tiempo, adoptar un estilo de vida saludable y activo puede ayudar a desarrollar una parte trasera más firme, lo que puede ayudar a mejorar los resultados. Recomiendo que se evite el ejercicio durante las primeras 24 horas después de recibir el tratamiento. Puede reanudar sus actividades normales después de eso, incluido el ejercicio. celulitis Credit: Cortesía Celulitis Credit: Cortesía ¿Quiénes son candidatas para este tratamiento? Las candidatas ideales son mujeres adultas que tienen casos moderados a severos de celulitis. Antes de recibir QWO, los pacientes deben hablar de cualquier condición médica que tengan, si está embarazada y planea quedar embarazada o si está amamantando. También es importante que las personas especifiquen los tipos de medicamentos que están tomando, especialmente si hay alguno que impida la coagulación de la sangre o aquellos de venta libre como las vitaminas. ¿Cuánto cuesta? El tratamiento cuesta $900 por una sesión y 2500, si compran el paquete de tres sesiones. Con tres sesiones es más que suficiente para deshacerte de la celulitis.

