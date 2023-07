¡Wow! Este tratamiento tensionó la piel de mi abdomen y preparó mi cuerpo para el verano en una sesión Aquí los detalles de Morpheus 8 una alternativa que rejuvenece la piel y estimula la producción de colágeno, ideal para reducir la flacidez, la celulitis y las arrugas. Lo probé ¡y quedé encantada! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para esta entrega de los #EspecialesconKika acudimos en Nueva York al consultorio del doctor Andrew Peredo MD, cirujano plástico y experto en estética para experimentar y conocer más detalles sobre el tratamiento Morpheus 8. Como verás en el video arriba Morpheus 8 se utiliza para reducir la flacidez, la celulitis y las arrugas. También puede utilizarse para tratar la hiperhidrosis, las marcas de acné, las estrías y otras cicatrices. El doctor Peredo nos explicó en detalle sobre esta alternativa y nos contestó los interrogantes principales sobre su funcionamiento y eficacia. Aquí están sus respuestas: ¿Qué es Morpheus 8 y cómo funciona? Morpheus 8 es un tratamiento de radiofrecuencia médica para tensar la piel y reducir la flacidez y la celulitis de cualquier parte del cuerpo. Morpheus 8 estimula la neocolagénesis (producción de colágeno y elastina). Morpheus 8 se aplica con un cabezal compuesto por 24 microagujas. Estas pueden alcanzar diferentes niveles de temperatura, según sea la mejor opción para cada caso. Las microagujas penetran en la dermis hasta una profundidad de 4mm, aunque la acción del calor permite alcanzar hasta los 6mm. Así, aplicando la radiofrecuencia a una temperatura adecuada, logramos regenerar el colágeno y la elastina, lo que significa que se retrae el tejido, se elimina la flacidez, y eliminamos los cúmulos de grasa de la celulitis. Morpheus 8 abdomen Credit: Cortesía Andrew Peredo ¿En qué zonas puede utilizarse? Esta tecnología es muy versátil, podemos emplearla tanto en cara y cuello como en el cuerpo. Hay varias zonas en las que Morpheus 8 puede lograr resultados sorprendentes y, por cierto, desde la primera sesión: Brazos: ideal para la flacidez de las llamadas "alas de murciélago"

Abdomen: para combatir los rollitos.

Cartucheras: celulitis fuera.

Glúteos: además de eliminar la celulitis, recupera la firmeza.

Muslos: combate la celulitis y la grasa del doble pliegue bajo el glúteo.

Codos y rodillas: elimina pliegues y arrugas Al ser mínimamente invasivo, basta con aplicar crema anestésica para realizar el tratamiento, que suele durar entre 30 y 45 minutos. morpheus rodillas Credit: Cortesia Morpheus ¿Cuánto tiempo es necesario para ver resultados? Los primeros resultados pueden verse durante los primeros días, son completamente visibles a las 3 semanas. Las mejoras continúan hasta los 3 meses después del tratamiento. ¿Qué tan doloroso es Morpheus 8? No es doloroso, pero requiere anestesia local. Se aplica una crema especial sobre la piel una hora antes del inicio del tratamiento. antes y despues con morpheus8 Credit: Cortesia Dr Andrew Peredo ¿Cuánto tiempo tarda en sanar la piel después del tratamiento Morpheus 8? Si bien todos tendrán diferentes tiempos de recuperación después de su tratamiento con Morpheus 8, dependerá en gran medida si siguen las instrucciones de cuidado diario que se les indicaron. Generalmente, los pacientes tardan de 3 a 5 días en recuperarse. ¿Qué debemos evitar después de realizarse el Morpheus 8? La piel puede formar costras o pelarse durante 2 días, según el tratamiento. No hay restricciones para bañarse, pero es mejor evitar la piscina, el jacuzzi o el mar hasta que el enrojecimiento desaparezca y la exposición al sol durante 2 semanas después de su tratamiento. ¿Cómo se ve la piel después de Morpheus 8? Inmediatamente después del procedimiento, los pacientes pueden experimentar piel sensible y enrojecida. También puede ocurrir algo de hinchazón y descamación. Estos efectos son normales y generalmente desaparecen dentro de la primera semana más o menos. ¿Cuántas sesiones de Morpheus 8 se necesitan? Para un mejor resultado se recomiendan 3 tratamientos, espaciados entre 6 y 8 semanas. Los pacientes con cicatrices de acné y estrías pueden requerir 4-6 tratamientos. Cada paciente es diferente y el número de sesiones se determinará de acuerdo a su anatomía y necesidades estéticas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si deseas conocer más sobre el tratamiento o agendar una cita con el doctor Andrew Peredo o la doctora Marina Peredo puedes visitar su página web en Skinfluence MD,Website: https://www.skinfluencenyc.com o seguirlos en Instagram y Facebook @skinfluencemd Es muy importante recalcarte siempre que para cualquier tratamiento estético vale consultar y contar con la asesoría de un médico experto y certificado para estar siempre segura y evitar contratiempos a la hora de realizarnos cualquier intervención.

