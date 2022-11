El nuevo e innovador tratamiento para arreglar los dientes en solo dos semanas Este procedimiento es perfecto para los que tienen sobremordida o los dientes muy juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tener una hermosa sonrisa tiene mucho que ver con los dientes, la forma que tienen, el color y sobre todo, su salud. Y es que no hay nada que complemente más la sonrisa, que unos dientes bien cuidados. Lo malo es que, aunque tengamos una buena higiene bucal y vayamos al dentista periódicamente, podemos tener varios problemas con nuestra dentadura. Una de las cosas que más afecta a los jóvenes e incluso a muchos adultos, es tener los dientes torcidos o una sobremordida, algo que gracias a los avances se puede arreglar muy fácil. Uno de esos innovadores tratamientos para arreglar los dientes es InBrace, un método que promete darte la mejor sonrisa de tu vida. Para saber todos los detalles acerca de este increíble y seguro procedimiento, hablamos con un experto quien nos explicó todos los detalles acerca de este increíble tratamiento. ¿Qué es InBrace? Son unos retenedores, personalizados, que van detrás de los dientes y son completamente invisibles. InBrace trabaja con un cable inteligente que trabaja en automático. Este cable inteligente está hecho con una memoria y programado con la tecnología gentleforce que va moviendo los dientes y poniéndolos en su lugar. Esto significa que no hay que ajustarlos cada mes. Puedes comer, tomar, cepillarte y usar el hilo dental mientras que el tratamiento sigue funcionando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué diferencias se pueden ver después de terminar este tratamiento? InBrace mejor el alineamiento de los dientes. Está hecho para mejorar todo tipo de malas mordidas, desde la más simple hasta la más compleja, incluyendo sobremordida excesiva, apiñamiento, mordida cruzada y dientes overjet. ¿Quién es un buen candidato para este procedimiento? Cualquiera que busque sentirse mejor con su sonrisa es un buen candidato, especialmente aquellos que quieren ocultar el proceso. ¿Por cuánto tiempo es necesario usarlo? El tratamiento dura de entre 6 y 18 meses, dependiendo de la necesidad de cada paciente. ¿Cuáles son los pros? InBrace no afecta la vida cotidiana. No es necesario ajustarlos por lo que no tendrás que hacer constantes visitas a tu doctor y tampoco experimentarás el dolor que causan los ajustes mensuales de las otras técnicas. Además, los resultados se pueden empezar a ver en tan solo dos semanas. Lo mejor es que tampoco se te formará la horrible mancha blanca que aparece con los retenedores tradicionales. ¿Cuáles son los cons? Puede haber un tiempo de ajuste cuando los dientes se empiezan a mover, Por lo tanto el ortodoncista te puede recetar un analgésico suave y un enjuague bucal medicado para mejorar cualquier incomodidad. ¿Es doloroso? Como cualquier otro tratamiento para arreglar los dientes, al principio InBrace puede tener efectos secundarios mientras tu boca se acostumbra al movimiento de los dientes. Las dos primeras semanas pueden experimentar malestar. Después de eso, no tendrás mayores problemas. Aproximadamente, ¿qué precio tiene este tratamiento? El precio va desde $6,500 hasta $8,500, dependiendo del lugar y el proveedor.

