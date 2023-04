¡Adiós a la celulitis! Conoce los beneficios de las ondas choque El Dr. Campos nos revela un tratamiento innovador que dejará tu piel como nunca antes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La celulitis es un problema que afecta a prácticamente todas las mujeres, independientemente de la edad o del peso. Aparece tanto en mujeres jóvenes, de mediana edad o edad adulta como en mujeres delgadas o sin exceso de peso. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo sobre uno de los procedimientos más novedosos en el mercado. ¿En qué consiste? Esta nueva técnica consiste en ondas acústicas de alta energía, producidas por impulsos mecánicos de alto impacto, duración variable y origen neumático. Las ondas penetran en el cuerpo induciendo la vibración en el tejido conectivo, donde se encuentran localizadas las células grasas, actuando sobre ellas, disminuyendo su tamaño y volumen mejorando la celulitis o "piel de naranja". El tejido se relaja y se estira mecánicamente y la energía liberada de la oscilación mecánica inicia procesos fisiológicos. ¿Cuáles son sus beneficios? Este procedimiento contribuye a la eliminación de la superficie irregular de la piel y conduce a una mejora considerable en la apariencia de la misma. Las vibraciones mecánicas mejoran la microcirculación y el suministro de oxígeno en el área afectada, lo que aumenta el suministro de sangre y la eliminación del exceso de líquido intersticial. Estimula el drenaje linfático, aumenta la producción de colágeno y elastina, mejora la flacidez cutánea, rejuvenece el tejido corporal, disminuye la apariencia de las estrías y evita la flacidez cutánea Gracias a su acción no invasiva, indolora y muy rápida se consiguen unos resultados satisfactorios en pocas sesiones. Las estrías así como las cicatrices hipertróficas mejoran su apariencia y se reducen mientras la elasticidad de la piel aumenta. Este novedoso tratamiento se realiza en sesiones de 30 minutos de duración. Normalmente son necesarias varias sesiones para lograr los resultados deseados, pero la cantidad siempre va a variar dependiendo de la afección a tratar y de la calidad de la piel del paciente. El número de sesiones oscila habitualmente entre las seis y las ocho dependiendo de cada caso particular ya que cada tratamiento es personalizado. No se necesita un período de reposo, por lo que puedes realizarlo durante la pausa para el almuerzo y retomar de inmediato tus actividades diarias. celulitis, belleza, doctor campos Credit: Getty Images ¿Quién es el candidato ideal? Son seguros para pacientes de todas las edades y tipos de piel que desean un efecto adicional a otro procedimiento de modelado corporal no invasivo. Esta es una opción para los que desean una mejora estética sin el costo y el tiempo de recuperación de la cirugía. ¿Cuándo se ven los resultados? Esto depende en gran medida del área tratada, tu condición y otros factores. Es posible que veas mejoras visibles después de una sola sesión. A diferencia de otras tecnologías utiliza el poder de las vibraciones mecánicas dirigidas lo que provoca es una estimulación mucho más fuerte logrando alcanzar estructuras más profundas. Esto significa menos sesiones de tratamiento y primeros resultados visibles después de un solo tratamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su precio? El costo del tratamiento de ondas de choque para la celulitis y otras afecciones de la piel oscila entre los $400 y $450. Ten en cuenta que el precio varía según el área del país donde te localices y del profesional que va a realizarlo. Una última recomendación… A pesar de que esta novedosa técnica es muy efectiva, paralelamente en nuestra cotidianidad podemos incluir hábitos saludables para ayudar a la aparición de estrías y celulitis. Entre ellas hidratar bien nuestra piel con ayuda de cremas hidratantes, realizar actividades físicas y mantener una alimentación equilibrada y saludable. De igual forma, los masajes para aumentar el flujo sanguíneo y las duchas con agua caliente y fría para activar la circulación son muy aconsejables.

