Hidratantes, purificantes, rejuvenecedoras... ¡encuentra la mascarilla facial perfecta para ti! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería día nacional mascarilla facial 2022 Credit: Klaus Vedfelt/ Getty Images El 11 de agosto se celebra el Día Nacional de la Mascarilla Facial, un producto de belleza que se ha vuelto imprescindible en nuestra rutina por ser versátiles, prácticas ¡y efectivas! Empezar galería Calma y corrige día nacional mascarilla facial 2022 Credit: Cortesía Perfecta para pieles sensibles o problemáticas, esta mascarilla ligera contiene extractos botánicos con propiedades antiinflamatorias y antisépticas, ácido hialurónico que hidrata y péptidos calmantes que reducen la sensibilidad y restauran la luminosidad. Phyto Corrective Masque, de SkinCeuticals. $60. skinceuticals.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Suaviza y rejuvenece día nacional mascarilla facial 2022 Credit: Cortesía Esta mascarilla con vitamina C, ácido hialurónico, arcilla caolín, cafeína, cúrcuma y hamamelis, proporciona brillo a la piel al instante gracias a su función exfoliante. Además de eliminar células muertas y puntos negros, reduce los poros, minimiza las líneas de expresión y le devuelve al rostro su aspecto luminoso. Vitamin C Peel Off Mask, de Insta Natural. $12.57. amazon.com 2 de 8 Ver Todo Hidrata y revive día nacional mascarilla facial 2022 Credit: Cortesía De textura mousse y con extracto de raíz de malvavisco, esta mascarilla hidrata en profundidad y revela una dermis radiante. Le devuelve la luminosidad a la piel opaca y sin vida, que se ve fresca, rejuvenecida, y además empareja el tono y combate la decoloración. Mighty Marshmallow Bright & Radiant Whipped Mask, de Bliss. $15. blissworld.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Restauración nocturna día nacional mascarilla facial 2022 Credit: Cortesía Su poderosa fórmula con enzimas, antioxidantes, ácido hialurónico, retinol e ingredientes botánicos, aprovecha el poder regenerador del sueño para eliminar los radicales libres a los que se expone nuestra piel, restaura la barrera de protección y transforma el rostro. Te despertarás con una piel más elástica, rellena, tersa, definida y luminosa. Autocorrect Texture & Glow Mask, de ByNacht. $190. bynacht.com 4 de 8 Ver Todo Equilibra y refresca día nacional mascarilla facial 2022 Credit: Cortesía Hecha de hidrogel, esta mascarilla brilla con purpurina dorada mientras revitaliza tu rostro gracias a su contenido en oro coloidal, niacinamda que equilibra la dermis y ácido hialurónico. ¡Refresca e ilumina tu piel en minutos! Go for golden, de Holler And Glow. $3.99. target.com 5 de 8 Ver Todo Purifica y rejuvenece día nacional mascarilla facial 2022 Credit: Cortesía Una de las primera fórmulas de la marca que aún hoy enamora a sus usuarias. Enriquecida con colágeno y formulada con arcilla caolín, reduce los primeros signos del envejecimiento como líneas de expresión y pequeñas arrugas, purifica los poros eliminando el exceso de sebo y las impurezas, y consigue rejuvenecer la piel apagada. Super Collagen Mask, de Mario Badescu. $18. mariobadescu.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Restaura y protege día nacional mascarilla facial 2022 Credit: Cortesía Gracias a sus ingredientes naturales como el pistacho, semilla de calabaza, aceite de aguacate, extracto de arroz y aceite de oliva, esta mascarilla lujosa hidrata tu piel por doce horas además de darle un aspecto jugoso al instante. Rica en nutrientes y antioxidantes, restaura la barrera de protección natural de la epidermis. Pistachio Face Mask, de Irene Forte. $115. saksfifthavenue.com 7 de 8 Ver Todo Limpia en profundidad día nacional mascarilla facial 2022 Credit: Cortesía De textura ligera, puedes usarla como limpiador diario o mascarilla. Con arcilla morada, cuarzo y extractos naturales de piña y papaya que iluminan, incienso que suaviza las arrugas y elimina los brotes, jengibre que mejora la circulación y albahaca que combate los daños causados por la polución, esta mascarilla elimina con suavidad las células muertas rejuvenece, suaviza y unifica la textura. Detoxifying Cleansing Mask, de Melinda Lee Holm. $68. melindaleeholm.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

