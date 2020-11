Close

Tenemos todos los detalles del increíble procedimiento con agujas que se realiza Eva Mendes Este procedimiento se ha vuelto muy popular entre las famosas y muchos spa ya lo ofrecen Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchos los tratamientos y procedimientos que existen hoy en día que ayudan a disimular el paso de tiempo por nuestro rostro y que prácticamente garantizan mantenernos fuera del quirófano. Entre faciales supercompletos, mascarillas que depositan vitaminas y le dan firmeza al rostro, y uno que otro tratamiento usando técnicas un poco extremas, como la terapia de desintoxicación con el uso de sanguijuelas que se hace la actriz Demi Moore, no existe límites a la hora de las cosas que tenemos a nuestro alcance para lucir siempre frescas y juveniles. Ahora bien, uno de los procedimientos más populares del momento, es sin duda, es la aplicación de hilos tensores, y ya son muchas las famosas y mujeres en general, las que están tomando ventaja de este tratamiento que parece dar los mejores resultados. Una de las fanáticas de los hilos es Eva Mendes, quien recientemente publicó una foto en pleno proceso y la verdad es que dejó a mucho boquiabiertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como nosotras también nos quedamos muy intrigadas, decidimos hablar con la doctora Mariana Vergara, especialista en estética y la encarga de realizarle este procedimiento a Mendes, para que nos contara todos los detalles. Vergara, quien acaba de abrir su propia clínica de estética en Beverly Hills, The Beauty Villa Vergara, un spa de lujo, en el que le realiza los tratamientos más efectivos y avanzados a sus clientas, entre ellas muchas famosas. Mira a continuación todo lo que nos contó. Image zoom Image zoom ¿Cómo se llama y de qué se trata del tratamiento con agujas que le haces a Evan Mendes? Este tratamiento consiste en unos hilos tensores de PDO (polidioxanona). Son hilos finos de un material que se reabsorbe. Existen diferentes tipos de hilos, los que use con ella se llaman monothreads. ¿Para qué sirven? Estos hilos tensores se introducen en el tejido subcutáneo y generan estimulación de colágeno gradualmente para reafirmar la piel y mantenerla rejuvenecida. Lo bueno de estos hilos es que previenen el envejecimiento. No están indicados para estirar la piel, solo se introducen en la piel para regenerar la elastina y el colágeno, manteniéndola firme. Image zoom Credit: Instagram/Eva Mendes ¿Quiénes se pueden hacer este procedimiento? Estos hilos están indicados para cualquier paciente que quiera prevenir la laxitud de la piel y mantener la piel firme. Los pacientes pueden comenzar a hacer este tratamiento a temprana edad para prevenir y así retrasar una cirugía o estiramiento facial en el futuro. ¿Cuáles son los pro y los contra? Es un procedimiento rápido, mínimamente invasivo, no requiere mucho tiempo de recuperación. No es muy doloroso, para el tratamiento utilizamos anestesia tópica por 20 minutos. Se siente como unas inyecciones, pero la mayoría de los pacientes aseguran que no es tan doloroso. Pueden aparecer moretones en el área dónde se introducen las agujas e inflamación. Es necesario tratar de evitar alguna vena o arteria para no causar moretones. En este tratamiento, a diferencia de los rellenos faciales, no existen complicaciones como oclusión arterial o necrosis. ¿Qué tiempo dura el proceso y cuántas veces al año hay que hacerlo? Este proceso es muy rápido, dura 45 minutos [aproximadamente]. Pero todo depende de las cantidades de hilos que se usen. También depende del paciente, la edad, la genética y el área que estemos tratando. ¿Cuánto tiempo después se nota y que tiempo dura el resultado? Usualmente recomiendo de 2 a 3 sesiones en el área que se va a tratar. Estas agujas se van reabsorbiendo a medida que va pasando el tiempo. Se reabsorben de 6 a 9 meses, pero el resultado del procedimiento dura hasta 18 meses.

