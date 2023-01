Estos cubitos fríos repletos de potentes ingredientes se convertirán en los mejores amigos de tu piel Además de bajar la inflamación de rostro, tonifican la piel y minimizan la apariencia de los poros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Seguramente has escuchado muchas veces que una cuchara fría puede ayudarte a bajar las bolsas debajo de los ojos o que es una excelente idea tener un pequeño refrigerador para guardar tus productos de belleza. Y es que está demostrado que el frío puede ayudar increíblemente la piel. El frío ayuda a la circulación sanguínea por lo que la piel luce más radiante y las líneas y arrugas se disimulan. Además, reduce la inflamación del rostro y ayuda a cerrar los poros para que estos pasen desapercibidos cuando aplicamos el maquillaje. Es por eso que cuando descubrimos la marca Ameōn nos llamó mucho la atención, no solo porque tiene productos para el cuidado de la piel con potentes ingredientes, sino también porque uno de ellos viene en forma de cubo de hielo y antes de usarlo debes ponerlo en el refrigerador hasta que se congele. Hablo de los Supreme Energy y Glow Manifesto Ice Cubes, que le dan a tu rostro exactamente lo que necesita. Cada cubito de Supreme Energy está compuesto por ingredientes como las hojas de hierba sagrada que está repleta de antioxidantes y ayuda a tonificar, estimular y desinflamar. Además aumenta la elasticidad. También contiene lisinato de cobre que ayuda a combatir los signos de envejecimiento, y una combinación de ácidos frutales que tonifican y dejan el rostro más radiante. El resultado es una piel mas fresca, tonificada, y con ese glow que tanto nos gusta. piel. ameon Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN piel. ameon Credit: Cortesía Entre los ingredientes de los cubitos del Glow Manifesto están la turmalina, ácidos frutales, agua de flor damascena y extracto de semillas de matapez, y también son excelentes para bajar la inflamación y reducir la apariencia de los poros. Pero también están formulados para combatir los daños producidos por los agresores ambientales y para hidratar. Son una maravilla. Al igual que el otro set de cubos, hay que ponerlos en el congelador antes de usarlos. Se convertirán en los mejores amigos de tu piel y los puedes encontrar en ameonskin.com piel. ameon Credit: Cortesía

