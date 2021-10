Trasplante de cejas: el secreto detrás de un rostro juvenil El Dr. Campos revela la técnica novedosa de esta alternativa permanente Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tradicionalmente, el remedio para las cejas delgadas ha sido confiar en los productos de maquillaje para "rellenar" el vello de las cejas. Sin embargo, existe un mayor interés en una solución más permanente: el trasplante de cejas. Si te interesa conocer más sobre esta alternativa, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos, nos dio todos los detalles. ¿Qué es un trasplante de cejas? Un trasplante de cejas es un procedimiento cosmético en el que se transfieren injertos de cabello al área de la frente con el objetivo que crezcan nuevos cabellos a partir de estos injertos, produciendo una apariencia más completa. Es importante subrayar que este procedimiento lo realiza un cirujano plástico o estético. Parece sencillo, pero hay varios aspectos a considerar, desde el costo hasta los riesgos y los efectos secundarios. ¿Cuáles son sus beneficios? Los defensores de los trasplantes de cejas alegan que ayudan a restaurar completamente las cejas demasiado depiladas y rellenan el vello de las cejas en áreas con cicatrices. Además, resaltan los rasgos naturales y les da una apariencia elevada a los ojos. ¿Quién es un candidato ideal? Los hombres y mujeres que buscan cejas llenas y bien formadas. Un trasplante de cejas puede no ser adecuado si tiene alopecia areata, tricotilomanía, trastornos hemorrágicos o un historial de complicaciones relacionadas con las cirugías estéticas. ¿Qué se debe esperar durante el tratamiento? Después de administrar anestesia local, un cirujano hará pequeñas incisiones en los sitios donantes de folículos, así como en los sitios de trasplante en sus cejas. Todo el proceso dura entre dos y tres horas. En resumen, el procedimiento es similar a un trasplante de cabello tradicional. Los injertos se toman de los cabellos localizados por encima de las orejas. El cirujano transfiere no solo los pelos individuales, sino también los folículos capilares. Esto ayuda a garantizar que puedan crecer nuevos pelos en las cejas una vez que se caigan los que se transfirieron inicialmente. ¿Existe algún riesgo? Como todo procedimiento quirúrgico, aunque sea sencillo, posee inconvenientes. Un riesgo potencial de un trasplante de cejas es que los nuevos folículos pilosos no sean admitidos por el organismo. En tal caso, es posible que se deba volver a realizar el procedimiento en el futuro. Otros riesgos asociados a la cirugía como tal son: hinchazón, moretones, cicatrices, sangrado y también se han reportado daño al nervio e infección. Por eso es importante acudir a un especialista certificado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo se ven los resultados? A diferencia de otros procedimientos, los resultados de esta cirugía no se ven de manera inmediata. Pueden pasar varios meses hasta que los nuevos folículos "prendan" para ver los resultados completos. El período de recuperación de un trasplante de cejas es relativamente rápido. Posterior a la intervención, el paciente notará algunas costras alrededor de las cejas durante los primeros días. Si te realizas el trasplante ten en cuenta que debes evitar el ejercicio vigoroso hasta tres semanas después. ¿Cuánto cuesta? En promedio, este procedimiento puede costar entre $3,000 y $6,000. Un trasplante de cejas normalmente no está cubierto por un seguro médico. Una excepción a la regla del seguro médico es si su trasplante de cejas se considera necesario por pérdida de cabello debido a un accidente o una afección médica, pero estos casos son menos comunes. Una última recomendación… Busca el proveedor adecuado antes de comprometerte con el procedimiento. Pregúntale al especialista sobre sus credenciales y experiencia. Es importante que tenga un portafolio de trabajo para mostrarte y te hagas una idea de sus habilidades y experiencia. No se apresures en la búsqueda de un especialista y mucho menos, por ahorrar dinero, acuda a un profesional sin reputación o credenciales. Esto no solo podría resultar en efectos secundarios peligrosos, sino que probablemente no estés satisfecho con el trabajo.

