¡Menudo cambio! Así ha sido la transformación física de Miss Universo, Andrea Meza La modelo de 26 años es oficialmente la mujer más bella del planeta. Llegar hasta aquí ha requerido una serie de cambios que demuestran el antes y el después de la mexicana. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Cómo era antes? ¿Qué cirugías se ha podido hacer? ¿Qué estilo tenía? Estas son algunas de las preguntas que el público se hace luego de que se pronuncia el nombre de la nueva Miss Universo 2021, en este caso Andrea Meza. Lejos de borrar sus fotos más entrañables de adolescencia y posterior entrada a la etapa adulta, la modelo mexicana de 26 años sigue luciendo orgullosa cómo fue aquella entrañable etapa de su vida. Con aparato de dientes, un pelo más ondulado y muy poquito pecho, la nueva Miss Universo, entonces mucho más niña, ya emanaba una belleza natural y un futuro prometedor en esto de las pasarelas. Siempre rodeada de amigos y familiares, difícilmente posaba sin esbozar la mejor de sus sonrisas. Esos sí que no ha cambiado en la vida de Andrea, la alegría y las ganas de exprimir cada momento vivido. Físicamente, y como es natural cuando una aspirante a Miss Universo se prepara para semejante momento, sí ha sufrido transformaciones. Pero ninguna especialmente drástica o fuera de lo normal. Miss Mexico Miss universo Andrea Meza Credit: IG Andrea Meza Entre los retoques a los que se podría haber sometido, además de un posible aumento de pecho, está el de la nariz, ahora más fina y definida, que ha aportado suavidad y fuerza a su bello rostro. Sus cejas también han experimentado un cambio importante. Ahora están dibujadas creando la ilusión de un marco perfecto a su mirada. Su figura también luce notablemente distinta, producto del trabajo físico y el entrenamiento. Aunque ya en 2016 durante su casting a Miss Chihuahua Mundo ya se veía espléndida en traje de baño, ahora está mucho más definida y tonificada. Así lo denotan sus piernas, sus brazos y su abdomen casi perfecto. La formación para Miss Universo requiere una dieta alimenticia y una preparación física muy rígida. Un esfuerzo que le ha valido la corona. Miss Mexico Miss universo Andrea Meza Credit: Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo demás, Andrea sigue siendo la misma mujer ilusionada y alegre que se percibe en sus fotos en redes de hace años. Es una enamorada de su familia, sus amigos y las mascotas, antes y ahora. Pero, sobre todo, es una perseguidora de sueños. Arranca un año lleno de aventuras y retos no precisamente sencillos, pero su fuerza y entrega, esas que demostró antes y durante el concurso, harán que sea una de las etapas más enriquecedoras también. ¡Felicidades!

