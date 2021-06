Transforma tus orejas: aquí el secreto que rejuvenecerá este rasgo de tu rostro El Dr. Campos nos explica cómo se puede corregir el daño causado al lóbulo por los aretes pesados. Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se trata de rejuvenecer la piel del rostro, muchas veces nos olvidamos de nuestras orejas. Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos nos explicó los métodos existentes para rejuvenecer el lóbulo de la oreja para quienes lo tengan rasgado debido al uso de pendientes muy pesados o para que este vuelva a recuperar su consistencia y firmeza. ¿Por qué rejuvenecer el lóbulo de la oreja? Con el paso del tiempo el lóbulo pierde colágeno y elastina, por lo que envejece y adquiere un aspecto flácido. La zona preauricular puede también deteriorarse apareciendo unas arrugas. ¿En qué consiste el tratamiento? Se puede rejuvenecer el lóbulo de las orejas mediante dos técnicas: Sin cirugía, se inyectan rellenos de ácido hialurónico o con nuestra propia grasa. El ácido hialurónico se encuentra en nuestro organismo, en los cartílagos, las articulaciones y la piel; proporciona firmeza, sujeción y volumen a los tejidos. La lobuloplastia es una cirugía sencilla en la que se corta el lóbulo rasgado y se une nuevamente con unos cuantos puntos. En un par de semanas, los lóbulos están como nuevos, aunque tienes que esperar de uno a tres meses para volver a hacerte los agujeros en las orejas. Preparación previa Ambas técnicas se realizan bajo anestesia local o tópica, así que no es necesaria ninguna preparación previa especial, aunque es recomendable informar al profesional que va a realizar el procedimiento sobre tu historial médico. Cuidados posteriores Se puede hacer vida normal al día siguiente de someterse a la técnica, aunque es necesario no mojarse las orejas en un par de días ni ponerse pendientes. En el caso de la intervención para cerrar el lóbulo, deberá permanecer así (cerrado) por lo menos durante un mes. ¿Cuánto cuesta? Los rellenos oscilan entre $500 a $800 dólares. El costo promedio del método quirúrgico para reparar un lóbulo rasgado puede ser de $400 a $600. Una última recomendación… El rejuvenecimiento del lóbulo de la oreja es un procedimiento seguro y efectivo. Si quieres evitar estos problemas nunca duermas con los pendientes puestos, no lleves pendientes realmente pesados más de tres horas y no te hagas una expansión de lóbulo por moda ya que es irreversible y pudieras cambiar de idea en el futuro.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Transforma tus orejas: aquí el secreto que rejuvenecerá este rasgo de tu rostro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.