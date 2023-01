Estas latinas brillaron en la preliminar del Miss Universo 2023 con sus espectaculares trajes de gala Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Miss Universe Colombia, Venezuela, Dominican Republic Credit: Josh Brasted/Getty Images (3) Ya estamos en la recta final del Miss Universo en su edición número 71 y las candidatas latinas derrocharon belleza, elegancia y glamour al desfilar con sus espléndidos vestidos de noche durante la ceremonia preliminar al certamen, que se llevará a cabo este sábado en Nueva Orleans, Louisiana. ¿Cuáles son tus favoritas? Empezar galería Ashley Cariño, Puerto Rico Miss Puerto Rico, Ashley Carino The 71st Miss Universe Competition - Preliminary Competition Credit: Josh Brasted/Getty Images La modelo de 28 años, quien está terminando su carrera de Ingeniería Aeroespacial, lució imponente en un vestido confeccionado sobre mesh bordado a mano y de profundo escote V, del diseñador Carlos Alberto. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Amanda Dudamel, Venezuela Miss Venezuela, Amanda Dudamel The 71st Miss Universe Competition - Preliminary Competition Credit: Josh Brasted/Getty Images Con un corte asirenado en una sutil malla de color verde jade y lentejuelas y cristales bordados del mismo tono, la joven 23 de años lució fabulosa con este diseño de Nidal Nouaihed. 2 de 8 Ver Todo Andreína Martínez, República Dominicana Miss Dominican Republic, Andreina Martinez The 71st Miss Universe Competition - Preliminary Competition Credit: Josh Brasted/Getty Images La dominicana de 25 años derrochó glamour con este vestido rosado fucsia con las piernas al descubierto del diseñador Gustavo Arango. 3 de 8 Ver Todo Anuncio María Fernanda Aristizábal, Colombia Miss Colombia, Maria Fernanda The 71st Miss Universe Competition - Preliminary Competition Credit: Josh Brasted/Getty Images La modelo de 25 años robó suspiros con esta pieza creada por John Lecksell en tonos fucsia y rosa con bordados en perlas y cristales a tono, jugando con las transparencias laterales para resaltar la figura con bordados asimétricos hechos a mano. 4 de 8 Ver Todo Irma Cristina Miranda, México Miss Mexico, Irma Cristina Miranda The 71st Miss Universe Competition - Preliminary Competition Credit: Josh Brasted/Getty Images La modelo y conductora mexicana de 26 lució un modelo lleno de brillo, el cual además de tener un escote en forma de corazón contó con algunas transparencias en la parte inferior, creado por el diseñador Saul Tello. 5 de 8 Ver Todo Alessia Rovegno, Perú Miss Peru, Alessia Rovegno The 71st Miss Universe Competition - Preliminary Competition Credit: Josh Brasted/Getty Images La joven peruana de 24 años optó por un elegante vestido color rojo de espalda al descubierto que fue elaborado por el diseñador Augusto Manzanares. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Solaris Barba, Panamá Miss Panama, Solaris Barba The 71st Miss Universe Competition - Preliminary Competition Credit: Josh Brasted/Getty Images La representante panameña desfiló con este vestido ceñido al cuerpo topless, de corte sirena y con brillantes confeccionado por Amparo Caicedo. 7 de 8 Ver Todo Sofía Depassier, Chile The 71st Miss Universe Competition - Preliminary Competition Credit: Josh Brasted/Getty Images La modelo chilena mostró elegancia y carisma en un ceñido vestido negro de mangas largas y escote, el que estaba cubierto de brillos del diseñador Miguel Ángel Masjuan. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

